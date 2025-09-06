Reggio Live Fest 2025, si parte il 10 settembre con il grande omaggio di Maurizio Vandelli a Lucio Battisti

Il Reggio Live Fest, sette giorni consecutivi di concerti sul Lungomare di Reggio Calabria, è pronto al via con un autentico evento per tutti i fan di Lucio Battisti e gli amanti della musica d’autore italiana.

Mercoledì 10 settembre, a 27 anni dalla prematura scomparsa avvenuta il 9 settembre del ‘98, la grande kermesse musicale diretta da Ruggero Pegna dedicherà la serata d’apertura all’indimenticabile cantautore e musicista di Poggio Bustone con il concerto di Maurizio Vandelli e della sua band, un’altra icona della musica italiana.

Un omaggio unico e inimitabile da parte dell’ ex musicista, voce e leader dell’ Equipe 84, la band che nel ‘67 portò al primo posto in classifica 29 settembre, il primo successo composto da Battisti, al quale ha dedicato anche il libro con doppio Cd Emozioni garantite.

Il concerto si avvarrà anche di emozionanti ricordi personali, di immagini e dei testi delle canzoni su un gigantesco ledwall, in modo da far cantare tutto il pubblico insieme a lui.

Vandelli sarà accompagnato al Festival da Alessio Saglia, tastiere, David Casaril, batteria, Massimiliano Gentilini, basso, Claudio Beccaceci e Gian Marco Bassi, chitarre.

In oltre due ore canterà alcune delle più amate e popolari canzoni di Battisti, hit memorabili, colonna sonora di più generazioni, come Con il nastro rosa, Amarsi un po’, Nel Cuore nell’anima, I giardini di Marzo, Io vorrei non vorrei, Emozioni, La canzone del sole, Un’avventura, Non è Francesca, ecc.

In scaletta anche duetti virtuali con Dodi Battaglia con Il tempo di morire, Fausto Leali con Pensieri e parole, Donatella Rettore con Il mio canto libero e Shel Shapiro con Io vivrò, oltre ai successi dell’Equipe84, da Nel cuore nell’anima a Un angelo blu, Tutta mia la città, fino a quelli prodotti per i Dik Dik, da Io mi fermo qui, a L’isola di Wight e Viaggio di un poeta.

“Quando ho iniziato questo lavoro, a metà degli anni ‘80 afferma Ruggero Pegna uno dei sogni di ogni promoter era Battisti, il concerto impossibile.

Credo che questo live di Maurizio Vandelli sia unico e imperdibile, un tributo vero che ci regala le atmosfere di un’era musicale che ha lasciato perle intramontabili, sempre attuali, cantate da tutti, anche dai giovani delle nuove generazioni.

La coincidenza dall’apertura del festival con la data della sua scomparsa, inevitabilmente mi ha portato su questo bellissimo concerto di un altro mito. Sarà un grande festa piena di emozioni!”.

Dopo l’edizione da record dello scorso anno con oltre centomila presenze, si apre così, con il tributo a Battisti, il “Reggio Live Fest 2025”, il festival ideato e organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna che proseguirà ogni sera dalle 21:30 fino al 16 settembre, con il contributo della Regione Calabria nel quadro degli “Eventi di Grande Interesse Turistico – Pac Calabria 2014–2020, brand Calabria Straordinaria”, e la compartecipazione di Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria, rispettivamente con i brand Reggio Calabria Cuore del Mediterraneo ed Anima Autentica, per volontà del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Giovedì 11 settembre arriverà per festeggiare trent’anni di successi Irene Grandi con la sua energia e la sua magnifica band.

Venerdì 12 settembre un altro evento di altissimo spessore artistico e musicale con il concerto di Raphael Gualazzi accompagnato dai suoi musicisti e dall’ Orchestra Sinfonica Brutia.

Sabato 13 settembre notte dedicata in particolare ai giovani con il cantautore e rapper Fred De Palma e la sua band, autore di alcuni dei più grandi successi e tormentoni estivi degli ultimi anni.

Domenica 14 settembre altro evento musicale unico, con il doppio concerto di Patagarri e Bandabardò, che vedrà sul palcoscenico il giovanissimo quintetto jazz-swing milanese insieme ai veterani dello storico gruppo folk rock fiorentino.

Lunedì 15 settembre altra serata dedicata ai giovanissimi, con il live di Settembre, il ventiquattrenne cantautore napoletano vincitore di Sanremo 2025 sezione Nuove Proposte con il brano Vertebre e, caso unico, anche del Premio della Critica Mia Martini, del Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e del Premio Enzo Jannacci per la Migliore Interpretazione.

La serata sarà aperta dal cantautore reggino Domenico Lione, in arte Lio, vincitore del Premio della Critica al Festival di Castrocaro.

La serata finale del 16 settembre è affidata alla regina del 2025, l’affascinante e vulcanica cantautrice e polistrumentista barese Serena Brancale, una delle voci più originali del panorama musicale, mattatrice dell’estate con Anima e Core presentato all’ultimo Sanremo e Serenata, brano inciso con Alessandra Amoroso.

Con il suo mix di pop, jazz, elettronica, dialetti e groove, l’energia della sua musica, chiuderà la kermesse con un prevedibile bagno di folla.

Il Festival sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa a Palazzo San Giorgio martedì 10 settembre alle ore 11:00 alla presenza di Maurizio Vandelli, primo artista al festival.