Reggio Onirica: per tre giorni la città sogna tra suggestioni e magie degli artisti di strada

Ieri, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione degli eventi di fine anno, è stata illustrata anche la tre giorni “Reggio Onirica”, iniziativa che si propone di animare di suggestioni i luoghi simbolo del centro storico cittadino.

Reggio Onirica non è un semplice villaggio di Natale diffuso: è la trasformazione del centro storico in un sogno condiviso. Un itinerario di meraviglia in cui performance, musica, arte e innovazione animano piazze, parchi e scorci suggestivi, densi di storia.

Dal 21 al 23 dicembre, cittadini e visitatori saranno guidati attraverso un percorso spettacolare che unisce fuoco, acrobazie aeree, sculture di ghiaccio, teatro e musica dal vivo, rivelando una città capace di sorprendere e incantare.

Ogni area diventa il capitolo di un racconto collettivo, animato dalla magia degli artisti di strada, in un dialogo continuo tra tradizione, natura e fantasia.

Reggio Onirica è un’esperienza immersiva, un viaggio nella bellezza e nello spirito del Natale, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e di diverse generazioni, valorizzando la città attraverso un immaginario luminoso.

Il pubblico non guarda, ma attraversa, diventando protagonista di un viaggio onirico a quattro dimensioni: Meraviglia → Fuoco → Aria → Tradizione.

Ogni piazza, ogni location, diventa un capitolo del sogno.

Non un semplice evento di intrattenimento, ma un viaggio sensoriale che accompagna e immerge l’intera città in un immaginario fiabesco e artistico.

L’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo ha dichiarato “ Il nostro obiettivo è quello di far vivere sempre di più la città, per far diventare sempre di più un Reggio una destinazione e portare tanti turisti ma anche tante persone dalla provincia, dalla vicina Sicilia e dal resto della Calabria a vivere la nostra città