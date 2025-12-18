Reggio Onirica: per tre giorni la città sogna tra suggestioni e magie degli artisti di strada
Ieri, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione degli eventi di fine anno, è stata illustrata anche la tre giorni “Reggio Onirica”, iniziativa che si propone di animare di suggestioni i luoghi simbolo del centro storico cittadino.
Reggio Onirica non è un semplice villaggio di Natale diffuso: è la trasformazione del centro storico in un sogno condiviso. Un itinerario di meraviglia in cui performance, musica, arte e innovazione animano piazze, parchi e scorci suggestivi, densi di storia.
Dal 21 al 23 dicembre, cittadini e visitatori saranno guidati attraverso un percorso spettacolare che unisce fuoco, acrobazie aeree, sculture di ghiaccio, teatro e musica dal vivo, rivelando una città capace di sorprendere e incantare.
Ogni area diventa il capitolo di un racconto collettivo, animato dalla magia degli artisti di strada, in un dialogo continuo tra tradizione, natura e fantasia.
Reggio Onirica è un’esperienza immersiva, un viaggio nella bellezza e nello spirito del Natale, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e di diverse generazioni, valorizzando la città attraverso un immaginario luminoso.
Il pubblico non guarda, ma attraversa, diventando protagonista di un viaggio onirico a quattro dimensioni: Meraviglia → Fuoco → Aria → Tradizione.
Ogni piazza, ogni location, diventa un capitolo del sogno.
Non un semplice evento di intrattenimento, ma un viaggio sensoriale che accompagna e immerge l’intera città in un immaginario fiabesco e artistico.
L’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo ha dichiarato “ Il nostro obiettivo è quello di far vivere sempre di più la città, per far diventare sempre di più un Reggio una destinazione e portare tanti turisti ma anche tante persone dalla provincia, dalla vicina Sicilia e dal resto della Calabria a vivere la nostra città