ReggioPrimoMaggio, Falcomatà: “Uno straordinario successo, ma anche una giornata di riflessione dedicata ai diritti dei lavoratori”

“Festeggiare una giornata dedicata ai Lavoratori ha un grande valore civile. Il Lavoro è sancito nel primo comma del primo articolo della nostra splendida Costituzione e riteniamo sia fondamentale rendere omaggio a chi ogni giorno, con abnegazione e serietà, si impegna nella propria professione affrontando mille difficoltà.

Così come riteniamo giusto tornare a richiamare l’attenzione su temi legati ai diritti dei lavoratori, per la sicurezza sui luoghi di lavoro, contro il precariato, per una lavoro stabile e sicuro.

Per il secondo anno consecutivo anche a Reggio Calabria, abbiamo ritenuto importante trovare un momento unico per stare insieme, in un contesto di grande bellezza capace di promuovere il nostro territorio, attraverso il messaggio universale della musica, per celebrare tutte le lavoratrici e lavoratori, ma anche chi è in cerca di occupazione, e per ricordare chi, purtroppo, non è più con noi magari a causa di un incidente sul proprio posto di lavoro”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà sulla Festa del Lavoro 2025, celebrata a Reggio Calabria, con il grande concerto ReggioPrimoMaggio sul Lungomare monumentale ‘Italo Facomatà’. “Il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, è da sempre una giornata dedicata non solo alla celebrazione dei diritti conquistati dalle lavoratrici e dai lavoratori ha aggiunto il sindaco ma anche alla riflessione sulle sfide che il mondo del lavoro continua ad affrontare, in tutto il Paese ed al Sud in particolare.

In piazze di tutta Italia si sono tenute manifestazioni, concerti e cortei, in un clima che mescola orgoglio, memoria e preoccupazione per il futuro.

Noi lo abbiamo voluto fare con un grande concerto, nella location più bella di Reggio Calabria, tra le più suggestive del Mediterraneo, nel cuore della città, abbracciati dal mare, dal sole, dal tramonto, dalle luci della sera.

A distanza di oltre un secolo dalla sua istituzione il significato del 1° Maggio resta profondamente attuale. Una festa del Lavoro e per i Lavoratori”. “Il nostro impegno conclude Falcomatà resta quello di poter creare sempre di più maggiori occasioni affinché i nostri giovani e meno giovani, possano contribuire alla crescita e allo sviluppo del nostro Mezzogiorno, partendo da Reggio Calabria, cuore del Mediterraneo.

Il 1° Maggio è anche un momento per rinnovare un impegno collettivo: istituzioni, imprese, lavoratori e cittadini sono chiamati a costruire insieme un futuro dove il Lavoro torni a essere sinonimo di dignità collettiva, sicurezza e realizzazione personale. Una sfida non semplice, ma imprescindibile”.