Regionali Calabria, Gianluca Gallo ufficializza la candidatura con Forza Italia

L’assessore regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione Gianluca Gallo, ha formalizzato la propria candidatura alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

La sottoscrizione è avvenuta davanti al notaio, all’interno della lista di Forza Italia, a sostegno del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Con la sua discesa in campo, Gallo si prepara a proseguire l’impegno politico al fianco del governatore, confermando il ruolo di punto di riferimento nel partito azzurro e nella compagine di governo regionale.

Foto: pagina ufficiale Gianluca Gallo