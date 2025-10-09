Regionali Calabria – Un Ottimo Risultato per Forza Italia ed il Governatore Occhiuto nel Comune di Calanna

È con grande soddisfazione che annunciamo un risultato di straordinaria importanza per Forza Italia nel nostro Comune: Forza Italia si attesta, in continuità con i risultati ottenuti nel comune in tutte le elezioni che si sono svolte nell’ultimo decennio, come primo partito con il 37,93% dei consensi, mentre il Centrodestra nel suo complesso raggiunge il 74,55%.

Questi numeri non solo superano la media provinciale e regionale, ma rappresentano anche una chiara e netta espressione di fiducia da parte della nostra comunità.

Questo risultato non è frutto del caso, ma il risultato di un lavoro costante, appassionato e serio sul territorio. In qualità di coordinatore cittadino di Forza Italia, desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i compaesani che hanno scelto di dare la propria fiducia al nostro partito, quale segno di apprezzamento dell’attività amministrativa locale.

Ogni voto, ogni sostegno ricevuto, costituisce un incoraggiamento a proseguire con determinazione nella nostra missione, volta a migliorare la qualità della vita nel nostro Comune.

Un sentito grazie va anche al mio vicario, Francesco Fiumanò, alla Giunta ed ai consiglieri di maggioranza, il cui impegno e dedizione hanno avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo traguardo.

La forza del partito a Calanna risiede nella coesione del nostro gruppo, guidato dal Sindaco Romeo Domenico, che ha saputo unire le forze e le competenze di tutti noi. Il nostro è un vero e proprio lavoro di squadra, in cui la passione e la volontà di operare per il bene comune sono sempre state al centro delle nostre azioni.

Desidero anche rendere omaggio al presidente Roberto Occhiuto e all’onorevole Francesco Cannizzaro. La loro guida illuminata e le loro capacità politiche hanno reso Forza Italia un punto di riferimento credibile e concreto per i cittadini calabresi.

Essi hanno saputo mettere in campo strategie efficaci e una visione chiara per il futuro, contribuendo a trasmettere quel senso di fiducia e di speranza che oggi possiamo cogliere nei risultati elettorali.

Guardando avanti, il nostro impegno non finisce qui. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono e dell’importanza di mantenere alta l’attenzione su temi cruciali per la nostra comunità.

Continueremo a lavorare con entusiasmo, moderazione e responsabilità, sempre al servizio dei nostri concittadini. La nostra mission è quella di migliorare la qualità della vita, promuovere lo sviluppo economico e garantire servizi efficienti e di qualità.

In conclusione, questo successo non è solo il nostro, ma appartiene a tutta la comunità di Calanna.

Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide e a continuare a costruire insieme un futuro migliore per la nostra comunità per la quale continueremo a lavorare con assiduità ed impegno forti della sinergia consolidata e della considerazione acquisita dal governo regionale e nazionale.

Il coordinatore comunale

Sebastiano Morena