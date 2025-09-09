Regionali: Norina Scorza candidata con Casa Riformista a sostegno di Tridico

La corsa alle regionali del 5 e 6 ottobre si arricchisce di un nuovo tassello. Norina Scorza ha ufficializzato la propria candidatura nella circoscrizione Nord con la lista Casa Riformista per la Calabria, che sostiene Pasquale Tridico alla presidenza della Regione.

«Il mio mettermi in gioco è stato un atto di coraggio e d’amore per la nostra Calabria, una terra bellissima ma spesso amara», ha dichiarato Scorza, sottolineando l’importanza di «legalità, trasparenza e di una politica che sia al servizio dei cittadini».

Tra i temi al centro del suo impegno, la candidata ha indicato «i giovani, che devono poter scegliere di restare e non essere costretti a partire, la sanità pubblica e funzionante, il rispetto dell’ambiente come risorsa e non come ostacolo».

Scorza, che ha voluto ringraziare Giuseppe Graziano e Stefania Postorivo «per il percorso condiviso», ha concluso: «Io ci ho messo la mia faccia, la mia storia, il mio lavoro, ma da sola non posso fare nulla: serve il coraggio di tutti».

La lista Casa Riformista per la Calabria sostiene la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza, in un quadro politico che vede in campo diverse coalizioni e schieramenti in vista della consultazione elettorale.