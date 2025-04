Regione Calabria e organizzazioni professionali a confronto sui bandi della nuova programmazione CSR 2023/2027

Si è svolto ieri un incontro presso il dipartimento Agricoltura della Regione Calabria tra l’assessore regionale, Gianluca Gallo, il direttore generale, Giuseppe Iiritano, e le principali organizzazioni professionali agricole, nonché Anci Calabria. L’incontro ha avuto lo scopo di avviare un confronto costruttivo sui prossimi bandi finanziati con le risorse della nuova programmazione comunitaria CSR 2023/2027.

Un elemento centrale emerso durante il confronto è stato lo spirito di collaborazione tra la Regione Calabria e le organizzazioni professionali agricole, che continua ad essere un pilastro nella definizione delle politiche e dei finanziamenti destinati al settore agricolo.

L’assessore Gallo ha sottolineato l’importanza di “lavorare insieme per sviluppare soluzioni concrete e mirate, in grado di rispondere alle reali necessità del settore e di orientare i finanziamenti verso ambiti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura calabrese”.

Il direttore generale del dipartimento Agricoltura ha ribadito l’impegno dell’amministrazione regionale nel semplificare e velocizzare le procedure amministrative, allo scopo di garantire una gestione più rapida ed efficiente delle risorse. Su sollecitazione dell’assessorato, sono previsti significativi miglioramenti nei processi di valutazione, con l’introduzione di criteri oggettivi che permetteranno di ridurre i tempi necessari per arrivare alle graduatorie definitive e per avviare gli impegni giuridicamente vincolanti.

In particolare, è stato annunciato che a breve sarà pubblicato un bando rivolto ai Comuni, destinato a finanziare interventi per la realizzazione di strade rurali, il miglioramento dell’illuminazione e delle reti irrigue, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture a supporto delle attività agricole.

Un altro tema al centro dell’incontro è stata la promozione dell’insediamento di giovani agricoltori. Entro il mese di maggio, infatti, sarà pubblicato un avviso pubblico rivolto a giovani agricoltori fino a 41 anni, con l’intento di favorire il ricambio generazionale e incentivare l’ingresso dei giovani nel settore primario. Anche in questo caso, le organizzazioni professionali hanno contribuito attivamente al dialogo, esprimendo i propri punti di vista sulle modalità di attuazione del bando e dando un fattivo contributo sugli obiettivi da perseguire.

“La collaborazione con le organizzazioni agricole è il nostro punto di forza – ha affermato a margine dell’incontro l’assessore Gallo –. Siamo convinti che solo attraverso il dialogo continuo e la condivisione delle scelte possiamo costruire insieme un’agricoltura più forte, competitiva e sostenibile”.