Regione Calabria e Rai Radio2: a Soverato la seconda edizione de “la Calabria a 5 sensi”

Dopo il grande successo della prima edizione, torna anche nell’estate 2025 “La Calabria a 5 sensi”, realizzato da Rai Radio2 in collaborazione con Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con RaiCom.

L’appuntamento è dal 28 luglio al 2 agosto sul suggestivo lungomare di Soverato, con una programmazione speciale in diretta dalla Lega Navale Italiana: ogni mattina dalle 10:35 alle 12:00 andrà in onda Radio2 Estate, condotto da Carolina Di Domenico e Pierluca Mariti e, a seguire, dalle 12:00 alle 13:30, sarà la volta di Non è un Paese per giovani con Tommaso Labate e Massimo Cervelli.

Ogni sera, nello spazio allestito da Rai Radio2 e Regione Calabria, Comune di Soverato, nell’ambito del Magna Grecia Film Festival, a partire dalle 19:00, si accenderà un confronto vivo e appassionato tra voci, esperienze e visioni con i protagonisti del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria, della cultura, della musica e dell’arte. A guidare il racconto, tra incontri e dibattiti sarà ancora una volta Tommaso Labate, affiancato da Massimo Cervelli

Il format, rinnovato ma fedele alla sua essenza, si sviluppa attraverso i cinque sensi, per raccontare una Calabria in continua evoluzione: l’udito, con la musica e le storie dei cantautori calabresi che hanno conquistato la scena nazionale. Il gusto, grazie agli chef che fondono tradizione e innovazione, portando la cucina calabrese tra le eccellenze italiane. Il tatto e l’olfatto, attraverso le imprese dell’agroalimentare e dell’artigianato che, con autenticità e passione, hanno saputo farsi strada nel cuore degli italiani, anche grazie al fenomeno del “pacco da giù”. Infine la vista che si celebra semplicemente essendoci, immersi nella bellezza del paesaggio calabrese.

Rai Radio2 è sempre in diretta su tutte le piattaforme: radio e TV (al canale 202 del Digitale terrestre e Tivùsat), su RaiPlay e RaiPlay Sound in diretta streaming e con clip on demand, oltre a tutti i Social del canale sugli account di @rairadio2.