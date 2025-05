Regione Calabria: ospite d’onore e main partner del 35° Anniversario della Camera di Commercio Italo-Lussemburghese

Lussemburgo – La Regione Calabria è stata ospite d’onore e partner principale dell’evento che ha celebrato i 35 anni di attività della Camera di Commercio Italo-Lussemburghese (CCIL) lo scorso 13 maggio. Un’occasione di grande prestigio che ha visto la partecipazione di Sua Altezza Reale il Granduca Ereditario e di oltre 300 invitati, offrendo una vetrina eccezionale per il territorio calabrese, sia dal punto di vista turistico che enogastronomico.

L’imponente Cercle Cité di Lussemburgo, sede dell’evento, è stato trasformato in un’esplosione di immagini e suoni, con installazioni video e grafiche che hanno condotto gli ospiti in un viaggio virtuale attraverso i paesaggi mozzafiato della Calabria. Da Tropea a Capo Vaticano, da Zambrone all’Arco Magno di San Nicola Arcella e Motta San Giovanni, il pubblico ha potuto ammirare il mare cristallino e il ricco patrimonio artistico e culturale della Regione.

Non solo immagini: la Calabria ha conquistato il palato degli invitati grazie a corner espositivi e degustativi dedicati ai prodotti tipici. Dalla celebre ‘nduja al caciocavallo silano, dalla cipolla rossa di Tropea al peperoncino, senza dimenticare le eccellenze enologiche regionali, gli ospiti hanno potuto scoprire il ricco patrimonio culinario della Calabria, esaltato anche dallo chef Alessandro Vannelli. Tra i presenti, personalità di spicco del mondo politico, economico e delle istituzioni europee, oltre a rappresentanti della comunità imprenditoriale associata alla CCIL.

La presenza calabrese è stata centrale anche durante la conferenza “1990-2025 Italia-Lussemburgo: una storia di relazioni e di affari”. Tra i relatori, figure di alto profilo come S.E. Xavier Bettel, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Granducato, Laurent Mosar, Assessore della Città di Lussemburgo, e S.E. Carmine Robustelli, Ambasciatore d’Italia a Lussemburgo. L’uditorio ha annoverato anche il Ministro della Giustizia italiano, Carlo Nordio, e numerose altre personalità influenti.

A coronamento della giornata, la Camera di Commercio Italo-Lussemburghese ha conferito alla Regione Calabria un prestigioso premio di riconoscimento per l’importante sviluppo del turismo e della promozione territoriale in Europa. Il premio è stato consegnato all’Avv. Gina Aquino, Dirigente del Settore “Promozione della Calabria e dei suoi Asset Strategici – Marketing Territoriale” della Regione Calabria, alla presenza del Presidente di Luxair e di rappresentanti di LuxairTours e Luxair Airline.

Le motivazioni del premio sottolineano il grande impegno profuso dall’Ente regionale, attraverso il suo Presidente Roberto Occhiuto, e in particolare dal Dipartimento “Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile”, nell’incrementare i flussi turistici verso la Calabria, con l’obiettivo di renderla una destinazione attraente 365 giorni all’anno.

Un momento di particolare rilievo è stato l’incontro ristretto organizzato dalla CCIL per la Regione Calabria, in cui S.A.R. il Granduca Ereditario ha potuto approfondire le caratteristiche del territorio calabrese, illustrate dall’Avv. Gina Aquino. Presenti all’incontro anche il Presidente della CCIL, Fabio Morvilli, la Direttrice della CCIL, Luisa Castelli, e l’Ambasciatore d’Italia a Lussemburgo, Carmine Robustelli.

L’evento ha rappresentato un’opportunità fondamentale per far conoscere agli ospiti le numerose iniziative promosse dal Dipartimento regionale e per mettere in luce il ruolo strategico che la Calabria sta assumendo nel panorama delle destinazioni turistiche italiane. Il successo di questa iniziativa apre le porte a ulteriori appuntamenti promozionali e di business, che saranno sviluppati nell’ambito del progetto “Rafforzamento flussi turistici e commerciali tra il Lussemburgo e la Calabria”, frutto della collaborazione tra la Regione e la Camera di Commercio Italo-Lussemburghese.