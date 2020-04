Rende: continuano i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei carabinieri

Condividi

Si fa sempre più stringente la rete dei controlli posti in essere dai militari della Compagnia Carabinieri di Rende, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, al fine di verificare il rispetto delle norme relative il contrasto alla diffusione del contagio da “Coronavirus”.

Sono stati effettuati posti di blocco sulla SS 107 unitamente ai militari della Compagnia Carabinieri di Paola, al fine di monitorare il traffico veicolare verso il mare, inoltre sono stati effettuati numerosi posti di controllo nelle città di Acri (CS) e Bisignano (CS), con l’ausilio dei militari del 14° Battaglione Carabinieri Calabria.

Oltre 300 le persone identificate a bordo delle rispettive autovetture, più di dieci le sanzioni elevate per le violazioni al decreto “Io resto a casa”, mentre sono già in corso gli accertamenti per verificare la genuinità delle dichiarazioni delle “autocertificazioni” presentate o compilate sul posto dagli automobilisti.

Non solo Coronavirus

Non solo verifiche volte ad accertare la violazione delle norme relative il Coronavirus ma anche prevenzione e repressione dei reati in generale, infatti, nel corso dei medesimi servizi di controllo del territorio:

I militari della Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende, unitamente ai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, hanno tratto in arresto un 27enne di Rende (CS), il quale passeggiava con zaino alle spalle per via Rossini e, alla vista degli operanti, si dava a precipitosa fuga. I militari pertanto approfondivano il controllo e oltre ad accertare che lo stesso era fuori casa in violazione ai divieti vigenti, riuscivano a capire che il giovane aveva invece un valido ” illecito ” motivo, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, nel corso della perquisizione personale rinvenivano, all’interno dello zaino, una busta in cellophane contenente 307 grammi di sostanza stupefacente del tipo “ marjuana ”, la somma in contanti di 2.106€ in banconote di piccolo taglio ed un “ libro mastro ” sul quale erano annotati i nominativi dei clienti. Per il giovane sono scattate le manette ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

” motivo, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, nel corso della perquisizione personale rinvenivano, all’interno dello zaino, una busta in cellophane contenente di sostanza stupefacente del tipo “ ”, la somma in contanti di in banconote di piccolo taglio ed un “ ” sul quale erano annotati i nominativi dei clienti. Per il giovane sono scattate le manette ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari. I militari della Stazione Carabinieri di Bisignano hanno deferito in stato di libertà per il reato di “porto abusivo di armi”, un 35enne di nazionalità rumena il quale, oltre ad andare in giro senza un giustificato motivo e per di più con ciclomotore privo di copertura assicurativa, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico.

L’arma ed il ciclomotore sottoposti a sequestro.

I servizi di controllo del territorio saranno effettuati anche nel corso delle festività pasquali, pertanto si ribadisce che l’appello rivolto ai cittadini è quello di continuare a “restare a casa” per contribuire a contenere la diffusione del virus ed abbassare la curva dei contagi, al fine di poter rendere questo momento di emergenza solo un triste ricordo.