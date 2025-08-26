Rende, precipita dal quarto piano di un edificio: grave una 14enne.

RENDE (CS) :: 26/08/2025 :: Panico in zona Quattromiglia, a Rende per un’adolescente di 14 anni precipitata dal quarto piano della sua abitazione nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 agosto.

La giovane, che durante il pronto intervento dei soccorsi è rimasta cosciente, ha riportato gravi lesioni costringendone l’urgente trasferimento in ospedale nel reparto di Rianimazione. Rimane ancora in prognosi riservata e si sta valutando l’ipotesi del trasferimento a Roma per essere sottoposta ad un’operazione.

Ad intervenire sul posto i carabinieri della Compagnia di Rende che al momento sono a lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.