Rende: servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Rende hanno proseguito l’attenta azione di controllo del territorio mettendo in campo, nei giorni scorsi, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto del Codice della Strada, svolti unitamente a militari dell’unità cinofila e della Compagnia di Intervento Operativo del “14° Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia”, che hanno consentito di arrestare 8 persone per Furto, Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e appropriazione indebita, denunciare 16 persone per “Guida in stato di ebbrezza, Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Ricettazione e Inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale”, segnalare 6 persone quali “Assuntori di sostanza stupefacenti”, in particolare:

· Traevano in arresto in flagranza di reato:

– per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti”, un 53enne residente a Lattarico (cs), il quale, a seguito di perquisizione personale e domiciliare effettuata dai militari della Stazione Carabinieri di Lattarico unitamente ai militari del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, veniva trovato in possesso di:

– grammi 34 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”;

– denaro contante di vario taglio per l’importo complessivo di € 385;

– nr. 1 bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Cosenza.

– per il reato di “furto aggravato continuato in concorso” e “ricettazione”, una 36enne, una 48enne, una 61enne e una 32enne di nazionalità rumena, i militari delle Stazioni Carabinieri di San Fili, Montalto Uffugo e dell’Aliquota Radiomobile di Rende bloccavano le quattro donne le quali, nel pomeriggio di sabato avevano asportato liquori, per un valore di circa 400,00, dal supermercato Conad sito in Montalto Uffugo (cs), via Trieste. La successiva perquisizione dell’autovettura in uso alle medesime, consentiva di rinvenire derrate alimentari, prodotti per igiene della persona e indumenti, proventi di precedenti furti, per un valore di circa euro 4.000,00. La refurtiva, asportata presso il supermercato Conad veniva restituita agli aventi diritto, mentre la refurtiva rinvenuta all’interno del veicolo veniva posta sotto sequestro.

Le arrestate, venivano trattenute presso le camere di sicurezza dei Carabinieri di Rende

– Traevano in arresto su Ordine dell’Autorità Giudiziaria:

– un 52enne residente a Rende (cs), i militari della Stazione Carabinieri di Rende notificavano al predetto, l’Ordine di Esecuzione per la detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Castrovillari, che dispone la pena della detenzione domiciliare di mesi 8 ed euro 200 di multa per il reato di “appropriazione indebita” commesso in Francavilla Marittima (cs), nel 2009.

– un 34enne residente a Torano Castello (cs), i militari della Stazione Carabinieri di Torano Castello notificavano al predetto, l’Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cosenza, per il reato di “furto in abitazione ” commesso in Torano Castello (cs), nel 2012.

– un 58enne residente a Rende (cs),i militari della Stazione Carabinieri di San Pietro in Guarano notificavano al predetto, l’Ordine di Esecuzione per la detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, che dispone la pena della detenzione domiciliare di anni 1, mesi 1 e la multa di euro 400,00, per il reato di “furto aggravato” commesso in Rende (cs), nel 2014.

– Deferivano in stato di libertà per i reati di:

· “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”:

– un 37enne di San Vincenzo la Costa (cs), trovato in possesso di nr. 1 involucro contenente grammi 0,8 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, nr. 1 spinello contenente grammi 1 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, nr. 2 piantine del tipo “cannabis”, nr. 1 bilancino di precisione.

– un 19enne residente a Rende (cs), trovato in possesso di grammi 21 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e nr. 1 bilancino di precisione.

– un 33enne residente a Torano Castello (cs), trovato in possesso di nr. 4 cerotti stupefacenti integri denominati “durogesic a base di fentanil”, e grammi 1,75 sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.

· “guida in stato di ebbrezza” un 19enne, residente a Rocca di Neto (kr), tasso alcolemico 1,19 g/l, poiché sottoposto ad accertamento etilometrico risultava con tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge. La patente veniva ritirata e l’autovettura affidata a persona idonea alla guida.

· “ricettazione” un 21enne nigeriano, domiciliato a Rende (cs), trovato in possesso di una cassa acustica oggetto di furto;

· “inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale” un 48enne, residente a Rende (cs), poiché al momento del controllo non era presente all’interno della propria abitazione, in violazione degli obblighi cui sottoposto.

– Segnalavano alla Prefettura quali “assuntori di sostanze stupefacenti”

un 27enne, un 26enne, un 21enne, un 25enne e un 20enne cosentini e un 33enne di Crotone poiché, a seguito di perquisizioni personali, venivano trovati, complessivamente in possesso di grammi 2 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e grammi 10 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, sottoposta a sequestro.

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio, venivano altresì:

– controllati nr. 242 autoveicoli;

– identificate nr. 364 persone;

– eseguite nr. 22 perquisizioni personali e domiciliari;

– elevate nr. 14 sanzioni al codice della strada.