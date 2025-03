Rende: Stalker arrestato per violazione del divieto di avvicinamento

Un ventisettenne di Acri, già noto alle forze dell’ordine e indagato per atti persecutori nei confronti di una donna di trent’anni residente a Rende, è stato arrestato dai Carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento imposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nota integrale

RENDE (CS): STALKING. VENTISETTENNE ACRESE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA PARTE OFFESA.

Nel pomeriggio del 12 marzo 2025, a Rende, i Carabinieri della Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto – per violazione in materia di “codice rosso” – un operaio di 27 anni, residente ad Acri e già noto alle Forze dell’Ordine per plurimi precedenti penali, attualmente indagato per atti persecutori nei confronti di una donna trentenne ivi domiciliata.

Proprio per tali fatti l’uomo, già nel dicembre 2024, era stato tratto in arresto per violazione delle prescrizioni imposte dalla competente A.G., tanto che quest’ultima aveva applicato nei suoi confronti la massima misura cautelare della custodia in carcere; il successivo 10.02.2025 tale misura veniva poi sostituita con quella del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi abitualmente frequentati da quest’ultima, da cui avrebbe dovuto mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri attraverso l’applicazione dell’oramai noto “braccialetto elettronico”, un dispositivo in grado di segnalare alla vittima e alle Forze di Polizia un’eventuale violazione della prescrizione imposta.

Orbene, nel pomeriggio odierno, alla centrale operativa dei Carabinieri di Cosenza giungeva un allarme del citato dispositivo elettronico, scaturito proprio dal fatto che lo stalker si trovasse nelle immediate vicinanze della parte offesa, ad una distanza chiaramente inferiore al margine di sicurezza stabilito dall’Autorità Giudiziaria.

Nel punto localizzato si recava prontamente una gazzella dell’Arma rendese che, riscontrando in prossimità dell’abitazione della vittima la presenza dell’operaio acrese, procedeva all’arresto di quest’ultimo e alla sua successiva conduzione presso la casa circondariale del capoluogo bruzio, così come disposto dall’A.G. competente.

Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che lo stesso è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.