Report As.Tro- Cgia- Slot machine e Videolotteries, 1,5 miliardi di minori entrate negli ultimi cinque anni

Lo Stato ha perso 1,5 miliardi di gettito fiscale dagli apparecchi da intrattenimento slot machine e videolotteries negli ultimi cinque anni, tra il 2019 e il 2024.

È quanto emerge dallo studio As.Tro-Cgia Mestre, presentato durante l’incontro “Studio sul settore dei giochi in Italia 2024” oggi a Roma.

La crisi, come riporta Agipronews, sembra colpire in prima battuta il settore delle slot: sempre dal 2019, gli analisti della Cgia, la riduzione complessiva è pari ad oltre 16mila apparecchi: da circa 263mila si è scesi fino a poco più di 246mila (-6,3%).

Calo anche nell’ultima rilevazione: tra 2023 e 2024 sono sparite quasi 3mila slot (-1,3%) a livello nazionale, a causa della crisi del segmento e delle normative restrittive su distanze e orari messe in campo da regioni e comuni.

Numeri migliori per quanto riguarda per le videolotteries, vale a dire gli apparecchi che possono essere installati solo in specifiche sale dedicate: nel 2024 erano operative 4.373 sale per l’esercizio del gioco lecito con 55.081 Vlt installate.

A partire dal 2019 si è assistito a un costante calo sia degli apparecchi che delle sale da gioco: gli ultimi dati pubblicati nel Report dicono che sono spariti 545 esercizi (-11%) e vi sono 2.800 apparecchi in meno (-4,9%).

Tuttavia, nel 2024, il calo degli esercizi è fortemente rallentato e sembra stabilizzarsi, mentre il numero degli apparecchi aumenta, ve ne sono 612 in più rispetto al 2023 (+1,1%).

FOCUS CALABRIA

In Calabria, luci e ombre nel settore delle slot: gli apparecchi sono attualmente 10.344, 440 in più rispetto alle 9.904 del 2019 (+4,4 %), mentre nello stesso periodo hanno chiuso 160 esercizi con slot installate, passando da 2.110 a 1.960 (-7,5%).

Numeri in discesa invece per le videolotteries. Come riporta Agipronews, dai 1.280 apparecchi del 2019 si è passati ai 1.096 del 2024 (-14,3%). Sempre in Calabria, chiusi 26 esercizi Vlt negli ultimi cinque anni (da 163 a 137).

Passando al numero di addetti nel comparto Awp/Vlt impegnati in Calabria, sono 193, in aumento di oltre il 17,5% rispetto ai 164 del 2021.

“La crescita del gioco online è il riflesso di un cambiamento profondo nelle abitudini dei giocatori, sempre più orientati verso modalità digitali e strumenti di gioco a distanza” ha dichiarato Massimiliano Pucci, Presidente di As.Tro.

“I dati elaborati dalla CGIA di Mestre confermano al tempo stesso un calo strutturale del gioco fisico e del gettito ad esso collegato. Questa tendenza impone una riflessione profonda e un intervento riformatore capace di dare stabilità al comparto, tutelando la rete legale e chi vi opera ogni giorno con responsabilità.

Rafforzare il gioco lecito significa difendere un presidio economico e sociale fondamentale, che garantisce entrate certe per lo Stato, occupazione qualificata e protezione dei cittadini dai rischi dell’illegalità.

Ci auguriamo che la piena attuazione della riforma del gioco fisico in corso possa accompagnare questa evoluzione, trasformandola in un’opportunità di crescita equilibrata, innovazione e rinnovata fiducia per tutto il settore”.