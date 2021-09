Report sull’intervento in atto in agro di Belvedere Spinello

Condividi

Già all’alba, dopo che i lavori di preparazione all’intervento erano iniziati sin da ieri pomeriggio stesso, le squadre del Consorzio hanno iniziato l’intervento di riparazione alla condotta adduttrice del DN 2200 in agro del comune di Belvedere Spinello. Sono state riscontrate 2 rotture sul cemento armato ed 1 sull’acciaio.

Nel pomeriggio di oggi si potrà fare un report attendibile sulla tempestica necessaria a terminare l’intervento e, di conseguenza, alla riapertura della fornitura su quella condotta.

Nella comunicazione di oggi, specificheremo ancora una volta, dopo anni che lo facciamo pubblicamente, sempre dopo esserci battuti in ogni tavolo tecnico ed istituzionale, che anche in questa occasione, così come in ogni occasione in cui interveniamo su questa parte di condotta che “serve” l’uso potabile per la città di Crotone, il Consorzio attiva un servizio di soccorso con la fornitura di acqua proveniente dall’invaso di Sant’Anna.

Rispecifichiamo dunque che se tale fornitura di soccorso non può essere messa a fruizione dell’intera città di Crotone, è a causa, solo ed esclusivamente, per carenze strutturali che non sono e non possono essere di competenza del Consorzio di Bonifica che, anzi, è almeno da più di un decennio, che gestisce il servizio di irrigazione consentendo, contemporaneamente, usi civici (per Crotone, così come per Rocca di Neto, Isola Capo Rizzuto e Cutro) che senza la capacità del comparto agricolo di organizzarsi e “pagarsi” i servizi di cui necessita, sarebbero già andati in default, da almeno 5 o 6 anni.