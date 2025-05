Residui da riverificare a Cariati, L’Alternativa C’è e Le Lampare “giunta Minò approva delibera senza ripassare dal revisore”

Residui, i dati che saranno riportati nel Rendiconto 2024 al momento tutto sono tranne che attendibili.

Non solo la Giunta Minò ha approvato una delibera senza ripassare dal Revisore dei conti che aveva espresso parere negativo alla precedente proposta, ma nella contabilizzazione mancano gli sgravi effettuati su tutti i ruoli ed i conti non tornano neppure rispetto ai dati contenuti nelle determine dei Responsabili di Area.

Riverificare. È quanto ha richiesto il gruppo consiliare L’Alternativa C’è formato da Emma Filippelli e Saverio Greco che nei giorni scorsi, insieme a Nunzio Funaro e Mimmo Formaro del gruppo Le Lampare, ha segnalato ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, gravi anomalie: la determina relativa alla ricognizione e chiusura del conto economato risultava protocollata sull’apposito registro, ma di fatto non esisteva.

Che sia un falso lo dimostra il fatto che proprio in data odierna (venerdì 2) l’Ente si è visto costretto a ripubblicare quella determina: stesso oggetto, ma numero diverso.

La delibera di Giunta in questione è quella avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2024 e la quantificazione del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2024 – Variazione per oggetto: esigibilità.

Adeguamento a quanto rilevato dal revisore in merito alla precedente proposta di deliberazione con contestuale motivazioni dei provvedimenti non assunti per causa di forza maggiore.

Cos’ha fatto la Giunta Minò? Un’altra delle sue magie: ha comunicato di aver sanato rispetto alle indicazioni del Revisore, ma non ha ritrasmesso allo stesso la proposta di delibera per un nuovo parere.

Un altro pasticciaccio, evidentemente commesso da chi è responsabile di pareri favorevoli senza aver aggiustato i numeri, emerge dal confronto tra la determina dell’area finanziaria e la delibera approvata.

In un capitolo l’Area parla di 1.967.859,42 euro; la delibera riporta per lo stesso Capitolo 1.845.870,41 euro.

In un altro capitolo l’entrata totale dei Residui approvati con Determina dell’Area Finanziaria è pari ad euro 5.386.976,96; nell’allegato alla Delibera di Giunta, lo stesso capitolo riporta la somma di euro 5.502.475,96.