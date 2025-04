Re:start Banca Etica 2025, al via il confronto elettorale

La lista Re:start Banca Etica 2025 , guidata da Alessandro Messina, candidato Presidente, ricorda che dopodomani a Reggio Calabria, nell’ambito del mese e mezzo di confronto elettorale di preparazione all’Assemblea dei Soci di Banca Etica, in programma il prossimo 17 maggio e chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione, si terrà l’incontro dalle ore 17.45 presso Arci Samarcanda Via E. Cuzzocrea, 11.

L’incontro sarà un’importante occasione per i soci per conoscere, analizzare e valutare il programma messo a punto dal Comitato Re:start Banca Etica 2025 e le persone candidate a realizzarlo:

otto professioniste e professionisti, selezionati attraverso un avviso pubblico, con una solida competenza in campo economico finanziario, nella finanza etica, nell’imprenditoria e nel terzo settore.

Il programma, presentato lo scorso febbraio e costruito secondo un intenso percorso di partecipazione che ha coinvolto oltre cento soci della banca, è infatti espressione di un piano di profondo rilancio per l’Istituto bancario, che fa leva su molteplici fattori di trasformazione.

Un cambiamento promosso in nome di una missione che nella visione del Comitato necessita di un recupero di radicalità nei valori e al contempo di un incremento delle performance industriali, per restituire piena coerenza alla promessa etica su cui basa il patto fiduciario con i soci.

Alessandro Messina, candidato Presidente, dichiara:

“I soci di Banca Etica sono stati il motore per costruire un progetto bancario unico in Italia e in Spagna, alternativo ai modelli tradizionali.

Oggi hanno l’opportunità e la responsabilità come consumatori, clienti e soci eticamente responsabili e consapevoli di permettere a questo progetto di cambiare, innovarsi e innovare per esprimere le tante potenzialità che ancora ha, trasformandole in impatto positivo.

Per questo auspico che, a partire da domani in tutte le sedi di incontro, così come all’Assemblea, intervengano numerosi per poter presentare loro il programma di Re:start Banca Etica 2025 che il Comitato ha dettagliato nelle modalità e nei tempi di realizzazione, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che il progetto merita con un approccio chiaro e coerente tra strategie, valori e soluzioni tecniche”.

Il programma è disponibile integralmente qui. Il Comitato Re:start Banca Etica è composto da:

Alessandro Messina, dal 1997 socio di Banca Etica, è stato fondatore e coordinatore del gruppo dei soci (Git) di Roma, presidente dell’Associazione finanza etica e direttore generale della stessa Banca. Ha maturato significative esperienze professionali nel mondo bancario e finanziario, pubblico e del terzo settore.

Da oltre vent’anni insegna economia e finanza non profit in diverse università, scrivendo su questi temi numerosi articoli e libri.

Mariano Giovanni Carozzi, con una lunga esperienza nella finanza tradizionale, fondatore di Prestiamoci, la prima piattaforma italiana di P2P lending autorizzata dalla Banca d’Italia, esperto di tecnologie blockchain e di progetti fintech innovativi, attivamente impegnato nel supporto e nel finanziamento di iniziative legate a DAO, crowdfunding e pagamenti innovativi.

Andrea Berrini, pioniere italiano del microcredito nel Sud del mondo, oltre che scrittore, pubblicista, saggista, imprenditore, con esperienza nella direzione d’azienda. In particolare, ha fondato e diretto per vent’anni CreSud spa, realtà oggi parte del Gruppo Banca Etica, attiva nel finanziamento di MFI e produttori di commercio equo in America Latina, Africa, e Asia Pacifico.

Anna Virginia Peluso , esperta di prodotti finanziari e di bancassurance, di efficientamento aziendale e del programma ESG. Ha lanciato il primo ETF etico sul mercato italiano ed è referente a livello del mercato italiano delle tematiche di Conduct risk. Attiva da anni nel sociale, sui temi della salute e della formazione scolastica.

Milena Prisco, si occupa di consulenza ad aziende tech, fondi ed investitori italiani e stranieri in operazioni di private equity e venture capital, nella strutturazione legale dei modelli di business, nei processi di digitalizzazione e nella strutturazione dei modelli legali ESG, secondo un approccio che vede inscindibili innovazione tecnologica e sostenibilità.

Marco Traversi, imprenditore sociale, da vent’anni Presidente del CdA di Project Ahead, ha una lunga esperienza nello studio e nella progettazione di modelli di finanza d’impatto, nella programmazione dei fondi strutturali nelle regioni del Sud Italia ed in altri paesi UE e come manager e formatore per la creazione d’impresa e l’innovazione sociale.

Valentina Zadra, avvocata specializzata nella regolamentazione del settore bancario e finanziario, dopo aver occupato posizioni senior presso studi legali internazionali e presso un gruppo bancario internazionale in Italia, dal 2018 si occupa e si interessa in particolare di questioni di corporate governance, finanza etica e sostenibile e di impatto. È stata presidente del Cda di a|impact (Avanzi Etica Sicaf), primo veicolo di finanza ad impatto in cui ha investito Banca Etica.

Silvia Pugi, Nella sua esperienza unisce competenze di innovazione e sostenibilità. Ha iniziato la carriera in consulenza strategica con Booz Allen & Hamilton, poi marketing e sales in aziende altamente innovative, partecipando a nascita e lancio di Vodafone e Fastweb e al turnaround di Valtur.

Dopo un’esperienza da founder di startup, si è dedicata ad investimenti da business angel: è nel comitato di screening di Italian Angels for Growth, managing partner della holding di investimento Eden Ventures, mentor per Berkely Skydeck, Techstars, PlugandPlay.

Negli ultimi anni ha sviluppato competenze nell’area sostenibilità, che applica nell’attività di venture capital a livello di policy di investimento e a supporto della strategia delle singole aziende, ed oggi gestisce la Corporate Social Responsibility di Manageritalia. Silvia è board member in vari CdA.