Restart Festival 2. Presentato il videogioco ispirato alla Magna Graecia

In occasione della seconda edizione di ReStart Festival del Gaming, della Creatività Digitale e della Cultura Pop, svoltasi il 2 e 3 maggio 2026 presso la Casa della Cultura di Lamezia Terme, è stato presentato ufficialmente il videogioco educational nato all’interno di un articolato percorso laboratoriale dedicato alla Magna Graecia, avviato da più di tre anni.

Il progetto, sviluppato insieme alle scuole partner del territorio, ha coinvolto centinaia di studenti in un’esperienza educativa e creativa innovativa, culminata proprio durante ReStart 2026 con la presentazione pubblica dell’output finale: un adventure game ambientato nel mondo della Magna Graecia, tra miti, personaggi storici e narrazione interattiva.

Il videogioco è stato realizzato grazie al contributo laboratoriale degli studenti, supportati dall’associazione culturale TuoMuseo e dalla società Art Files, attiva nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di come il linguaggio del gaming possa diventare strumento educativo, creativo e di promozione culturale, capace di coinvolgere le nuove generazioni attraverso modalità partecipative e contemporanee.

In particolare, hanno partecipato al progetto: l’I.C. Nicotera-Costabile di Lamezia Terme, l’I.C. Gatti-Manzoni-Augruso di Lamezia T., l’I.C. Perri-Pitagora-Don Milani di Lamezia T., il Polo Tecnologico Carlo Rambaldi di Lamezia T., il Polo Tecnico Professionale Luigi Einaudi di Lamezia T.).

Durante il percorso, gli studenti hanno lavorato su molteplici competenze: dal problem solving alla creatività, dall’analisi strategica alla gamification, fino alle tecniche di influencer marketing e comunicazione digitale. Un’esperienza multidisciplinare che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi direttamente con i processi di ideazione, sviluppo e promozione di un prodotto culturale digitale.

Alla fiera è stato presentato il risultato finale del progetto – accolto con entusiasmo dal pubblico presente al festival – dai formatori: Angela Dall’Oglio, Pasquale Scaramuzzino, Giuseppe Volpe, Mirko Marchitelli, Paolo Giudici e Antonio Scaramuzzino, Direttore Scientifico del progetto.

Scaramuzzino ha così commentato i risultati raggiunti al termine di questo percorso triennale:

“Tre anni fa abbiamo scommesso su un’idea che a molti poteva sembrare azzardata: usare il gioco come strumento serio di formazione, crescita e sviluppo territoriale. Oggi, alla conclusione di questo percorso, posso dire che quella scommessa non solo era giusta era necessaria.

ReStart ha coinvolto centinaia di ragazze e ragazzi Lametini in un cammino in cui creatività, problem solving e competenze digitali non sono state trasmesse dall’alto, ma costruite insieme, passo dopo passo, sfida dopo sfida.

Il videogioco dedicato alla Magna Graecia che presentiamo oggi è il simbolo più eloquente di ciò che questo progetto ha rappresentato: ragazzi del Sud che trasformano la propria identità culturale in un prodotto digitale di qualità, distribuito globalmente.

Non è un punto di arrivo è la dimostrazione concreta di quello che questo territorio sa fare quando viene messo nelle condizioni giuste per farlo”.

Il gioco accompagnerà gli utenti alla scoperta della Magna Graecia attraverso dinamiche narrative e interattive pensate per avvicinare i più giovani alla storia e al patrimonio culturale del territorio, e sarà disponibile prossimamente su tutte le principali piattaforme digitali.

RESTART GAMEFEST 2025 è promosso dalla Cooperativa Sociale InRete e ASC Lamezia Terme – Vibo Valentia APS, in collaborazione con istituzioni, partner e associazioni del territorio, ed è sostenuto dall’Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” Linea 2 “Progetti Culturali” “Annualità 2025”.