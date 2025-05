Restart Festival riapre le porte del centro polivalente comunale di via De Filippis

Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, il centro polivalente comunale di Lamezia Terme – in via De Filippis, traversa di via del Progresso – aprirà finalmente al pubblico con la prima edizione del Restart Festival, evento dedicato al gaming e alla cultura digitale. Un bene comunale che avrebbe dovuto essere il “palazzo della cultura” della città, realizzato nell’ambito di un progetto sull’accoglienza dei migranti e rimasto per anni inutilizzato, utilizzato solo temporaneamente come hub vaccinale durante l’emergenza pandemica, trova oggi nuova vita con la destinazione originaria.

Il Restart Festival, annunciato lo scorso mese in conferenza stampa, si svolgerà con ingresso gratuito, dalle 10:00 alle 23:00, proponendo due giornate ricche di attività per tutte le età: tornei, talk, installazioni, laboratori, spettacoli e incontri con creator, esperti e ospiti d’eccezione.

Nato dalla collaborazione tra enti locali, associazioni, scuole e realtà creative del territorio, il festival si propone di valorizzare il videogioco non solo come forma di intrattenimento, ma come strumento culturale, educativo e professionale. Un’occasione per parlare il linguaggio dei giovani e allo stesso tempo instaurare un dialogo con il territorio, l’arte e l’innovazione.

Il programma prevede oltre dieci aree tematiche: dalla zona gaming con console di ultima generazione, arcade e retrogaming, all’area giochi da tavolo e attrazioni giganti, dalla sezione makers con stampa 3D e realtà aumentata agli spazi per podcast live, talk e workshop. Una grande area dedicata al gioco di ruolo dal vivo (GRV) a tema post-apocalittico permetterà ai partecipanti di cimentarsi in sfide con equipaggiamento NERF fornito in loco. Presenti anche stand di artigianato geek, collezionisti, illustratori e game designer indipendenti.

Sul fronte culturale, il festival ospiterà incontri su temi come l’intelligenza artificiale nel game design, la gamification in ambito educativo, le opportunità lavorative nell’industria videoludica e il ruolo crescente delle donne nel settore. Interverranno relatori provenienti da musei, accademie, università e aziende innovative.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà Martex, youtuber lametino con oltre un milione di follower, che incontrerà i fan e si esibirà in sessioni di gioco dal vivo. Federica Palmisano, in arte Domadraghi Cosplay, animerà la sfilata cosplay e presenterà il suo manuale “MyCosplayLab”. Danilo Bertazzi, storico volto della televisione per ragazzi, proporrà letture e spettacoli pensati per i più piccoli.

Il festival sarà inaugurato ufficialmente sabato 31 maggio alle ore 10:00 con la cerimonia di apertura e la presentazione del progetto “Restart: un viaggio degli studenti nel mondo del gaming”, realizzato in collaborazione con scuole e partner istituzionali. In chiusura, domenica 1° giugno, il pubblico sarà accolto da uno spettacolo musicale con DJ set per festeggiare collettivamente la fine della manifestazione.

Restart – Festival del Gaming è realizzato con il supporto della Cooperativa Sociale InRete, capofila del progetto, del Comune di Lamezia Terme e di numerosi partner del territorio: Games Time Italia, Associazione Culturale TuoMuseo, Artfiles, Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia Aps, Arci Servizio Civile Lamezia Terme/Vibo Valentia Aps, Arci Servizio Civile Calabria Aps, Arci 404 Aps, Games Time Lamezia Terme, Desme Digital SRL, e molti altri. Coinvolti anche diversi istituti scolastici, tra cui l’I.C. Manzoni Augruso, l’I.C. Perri-Pitagora Don Milani, l’I.C. Nicotera – Costabile, l’IPSSAR “L. Einaudi” e l’ITE De Fazio.