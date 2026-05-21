Retake Day 2026: a Cosenza volontari in azione “per la cura della città”

Ci saranno anche i volontari di Cosenza tra i protagonisti del Retake Day 2026: venerdì 22 maggio cittadini, associazioni e realtà del territorio si ritroveranno per una giornata dedicata alla cura dei beni comuni e degli spazi condivisi, insieme a decine di città italiane unite dallo stesso obiettivo.

L’appuntamento è previsto alle ore 15.00 in Piazza Giovanni Amendola, dove prenderà il via un intervento di cura urbana e rigenerazione del verde pubblico.

I partecipanti saranno impegnati nella rimozione delle erbacce, nella cura dei cespugli e nella valorizzazione dell’area, in un’attività pensata per restituire attenzione e vivibilità a uno spazio condiviso della città e sensibilizzare la comunità sull’importanza della partecipazione attiva nella tutela del territorio.

Il Retake Day rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per la rete Retake: una mobilitazione diffusa che unisce persone di tutte le età nel segno della partecipazione civica e della responsabilità condivisa.

Un’iniziativa che mette al centro non solo la cura materiale dei luoghi, ma anche la costruzione di relazioni, comunità e senso di appartenenza.

“Il Retake Day è un invito aperto a tutti i cittadini che credono nel valore della partecipazione e della cura condivisa”, dichiara il presidente di Retake Fabrizio Milone.

“Invitiamo tutti a partecipare grandi e piccoli, cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali perché la cura dei beni comuni riguarda ciascuno di noi.

Ogni intervento, anche il più piccolo, contribuisce a costruire comunità più consapevoli, luoghi più vivibili e un rapporto più forte tra persone e territorio. Insieme possiamo davvero prenderci cura dell’Italia, partendo dagli spazi che viviamo ogni giorno”.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione sull’app Retake (o all’indirizzo: shorturl.at/OHEl7).

Per il programma completo e per partecipare: bit.ly/RetakeDay2026

Info: cosenza@retake.org