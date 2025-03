Rete idrica di Paola verso il rinnovamento: via libera al progetto di fattibilità

Paola (CS) – Una svolta storica per la città di Paola: è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il riammodernamento integrale della rete idrica comunale. La delibera, firmata dal commissario prefettizio Lucia Iannuzzi, accoglie pienamente la proposta dell’ingegner Fabio Pavone, responsabile del settore tecnico, e segna un passo decisivo verso la risoluzione degli annosi problemi di approvvigionamento idrico che affliggono la comunità paolana.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla precedente Amministrazione guidata da Giovanni Politano, punta ad eliminare radicalmente le perdite idriche che da tempo immemorabile affliggono la condotta. Queste dispersioni, particolarmente critiche durante la stagione estiva, sono fonte di notevoli disagi per i cittadini, costretti a fare i conti con interruzioni e carenze idriche.

Il progetto di riqualificazione prevede un intervento capillare sull’intera infrastruttura, con l’obiettivo di azzerare guasti e perdite, garantendo così una distribuzione efficiente e continua della risorsa idrica. L’approvazione del progetto di fattibilità rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione di un’opera fondamentale per il benessere e la qualità della vita dei residenti di Paola.

Si attendono ora i successivi passaggi procedurali per l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, e l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per dare il via ai lavori. L’ammodernamento della rete idrica rappresenta una priorità assoluta per l’amministrazione comunale, determinata a porre fine a un’emergenza che si protrae da troppo tempo e a garantire ai cittadini un servizio idrico all’altezza delle loro esigenze.