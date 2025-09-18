Riaperta la SS504 “di Mormanno” tra Santa Domenica Talao e Scalea

+++ AGGIORNAMENTO+++

A seguito dell’incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio tra i comuni di Santa Domenica Talao e Scalea (CS), è stata riaperta al traffico la strada statale 504 “Di Mormanno” in entrambe le direzioni.

Le squadre Anas sono state impegnate sul posto per la gestione della viabilità e per consentire in piena sicurezza l’intervento di Vigili del Fuoco e canadair nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.