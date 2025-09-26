Riaperto al pubblico il Museo Multimediale Città di Cosenza a Piazza Bilotti

Cosenza, 26 settembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 settembre alle ore 17:30, la città di Cosenza, alla presenza del primo cittadino Franz Caruso, ha accolto l’inaugurazione della nuova struttura del Museo Multimediale di Piazza Bilotti.

Sita nel cuore dell’area urbanistica cosentina, la struttura, riaperta al pubblico dopo 5 anni e mezzo, ha nel frattempo assunto le fattezze di veri e propri studios di produzione di contenuti visivi, connotazione che lo renderebbe il teatro digitale permanente piu grande d’Italia. Uno spazio dinamico, incui a trovare accoglimento non sono solo mostre multimediali, ma anche convegni, fiere e spettacoli.

Nel Museo Multimediale arte e tecnologia si fondono alacremente in mostre i cui contenuti, realizzati da uno staff di professionisti, garantiscono al visitatore un’esperienza multisensoriale: delle mostre alternative dunque che regalano emozioni visive straordinarie.

Grande soddisfazione in merito alla struttura è stata espressa dal sindaco Caruso che la definisce “uno spazio culturale di cui i cittadini hanno avvertito la mancanza”. Ha aggiunto poi che gli eventi in programma apporteranno un incremento nel flusso turistico su Cosenza, certo del fatto che il Museo Multimediale ‘reciterà un ruolo fondamentale del novero dei musei della città e di tutta la provincia”.