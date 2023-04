Riaperto al transito il tratto della Ss18 Tirrena Inferiore ad Acquappesa

Lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, è stata riaperta al transito la tratta in corrispondenza del km 300,40 ad Acquappesa (CS), nel pieno rispetto degli impegni assunti da Anas allo scopo di permettere, il prima possibile, anche in vista delle Festività Pasquali, il ripristino della circolazione.

Anas ha concluso in anticipo, operando senza soluzione di continuità, le attività di mitigazione del rischio del versante ai fini della messa in sicurezza della infrastruttura stradale statale, lungo il tratto interessato nel mese di dicembre 2022 da un evento franoso che aveva comportato l’interruzione del traffico veicolare.

Le modalità e la gestione dei lavori sono state concordate in sede di Comitato Operativo per la Viabilità presso la Prefettura di Cosenza con i rappresentanti del Territorio e della Protezione Civile Regionale .

