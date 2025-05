Riapertura della galleria di Coreca: la consigliera regionale Sabrina Mannarino celebra una vittoria cruciale per le infrastrutture

di Nicoletta Toselli

La tanto attesa riapertura della Galleria di Coreca, un’arteria vitale per migliaia di pendolari in provincia di Cosenza, è fissata per il 29 maggio. L’annuncio arriva con palpabile soddisfazione dalla Consigliera Regionale Sabrina Mannarino di Fratelli d’Italia, che si è fatta portavoce di una rapida risoluzione della questione.

Mannarino si è subito attivata per affrontare il problema, presentando tempestivamente una richiesta ufficiale ad Anas, la società italiana responsabile delle strade, per accelerare i lavori necessari. “Sono contenta che la questione sia giunta al termine auspicato poiché il dramma della scarsa viabilità lungo quest’arteria stradale ha inficiato sugli spostamenti di migliaia di utenti e necessitava di essere risolto”, ha dichiarato Mannarino.

La Consigliera Regionale ha esteso la sua gratitudine al suo partito, riconoscendo in particolare il Senatore Antonio Iannone, Sottosegretario di Fratelli d’Italia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Ha seguito la spinosa questione, fin dal suo insediamento, con impegno determinante per il raggiungimento del risultato”, ha sottolineato Mannarino.

Il Senatore Iannone ha fatto eco alle parole di Mannarino, confermando che i lavori principali di risanamento strutturale della Galleria di Coreca, situata al Km 346+724 della S.S. 18 nel Comune di Amantea, sono stati ultimati il 30 aprile. Questi lavori hanno incluso il rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e il rinnovo della segnaletica orizzontale lungo l’intera estensione dell’intervento. “Ringrazio Anas per il lavoro svolto dopo le sollecitazioni, che fin dall’inizio del mio mandato, ho rivolto raccogliendo le istanze del territorio”, ha aggiunto Iannone.

La riapertura della Galleria di Coreca segna una vittoria significativa per i residenti locali e testimonia gli sforzi persistenti di figure come la Consigliera Mannarino, che si sono battute per migliorare infrastrutture essenziali per la regione.