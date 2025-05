Riapre il Centro Sociale di Sbarre, grande soddisfazione dei consiglieri Cardia e Neri presenti in Via Graziella

Questo Centro non è da considerarsi solo un edificio, ma cuore pulsante della comunità locale, un luogo di valore inestimabile per la socializzazione e il supporto agli anziani che vi partecipano attivamente, così Cardia e Neri che festeggiano la riapertura.

E’ grazie all’azione costante e quotidiana dell’opposizione in commissione e in consiglio che oggi si arriva al lieto fine, con un ritardo di mesi e mesi e con gli anziani costretti per oltre un anno a stare lontani dal luogo che frequentano attivamente da oltre 20 anni.

Un ringraziamento particolare va alla Senatrice Minasi per la vicinanza da sempre dimostrata al Centro ed a tutti i nostri “nonni del cuore” che hanno resistito e oggi possono finalmente esultare , concludono i Consiglieri Cardia e Neri