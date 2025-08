Riapre il Tapis Roulant a Reggio Calabria, ecco i dettagli

Il settore Lavori Pubblici del Comune rende noto che riaprirà finalmente il Tapis Roulant dopo gli interventi richiesti di manutenzione e messa in sicurezza nel rispetto delle norme vigenti.

In particolare sono state effettuate tre principali lavorazioni:

Un intervento di efficientamento energetico; operazioni di relamping (ovvero la sostituzione dei corpi illuminanti) e la valorizzazione artistica del sistema ettometrico tramite effetti luce colorati.

A seguito di tali specifici interventi è stata eseguita una revisione generale degli impianti; in conformità con la normativa vigente.

Successivamente, l’organismo di vigilanza ha proceduto alle prove propedeutiche necessarie all’apertura.

Tutta la documentazione tecnica e amministrativa è stata trasmessa ad ASFISA Agenzia nazionale per la sicurezza delle strade e delle ferrovie la quale ha rilasciato l’autorizzazione necessaria; senza tale autorizzazione, ottenuta previo controllo formale e sostanziale di tutti gli atti, non sarebbe stata possibile la riapertura dei tappeti.

Su 10 tappeti uno rimarrà ancora fermo a causa di un vetro rotto che è stato già ordinato e verrà prontamente sostituito.

Le lavorazioni sono state interamente seguite e curate dal Settore Lavori Pubblici.

Si evidenzia, inoltre, che il percorso è stato articolato e complesso; in quanto ha previsto la revisione completa delle parti meccaniche e la sostituzione dei componenti soggetti a usura: interventi necessari a garantire la massima sicurezza degli impianti.

In relazione alla vicenda il vicesindaco Paolo Brunetti, con delega assessorile ai Lavori Pubblici, ha espresso soddisfazione per l’espletamento di ogni intervento richiesto specificando che, al momento, il tapis roulant sarà aperto dalle 7:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 21:00.

I tempi per la riapertura si sono prolungati proprio per la necessità di questi interventi e la complessità dell’impianto; sono state effettuate, tra le altre cose, anche le prove di carico lavorando per garantire in toto la sicurezza per i fruitori.