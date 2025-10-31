Reggio Calabria
Riattivata la MOC presso il presidio Morelli del GOM
Si informa la gentile utenza che da domani, 30 ottobre, presso la U.O.C. di Radiologia del presidio ospedaliero “Morelli” del G..O.M., sarà attivata la nuova MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata).
L’acquisto è stato effettuato e collaudato dopo il guasto del precedente macchinario.
Pertanto, si comunica che le prenotazioni per tale prestazione sono riaperte. Le prenotazioni si effettuano chiamando al numero unico del CUP Regionale: 0961 789789 o attraverso il Portale web CUP Regionale.
Relativamente ai pazienti già prenotati che non hanno potuto effettuare la prestazione a causa del predetto guasto, si comunica che gli stessi saranno richiamati per il recupero delle liste d’attesa.
A tale attività sarà dedicato un giorno a settimana.