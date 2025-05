Ricadi (VV), aggredisce gli agenti alla stazione: arrestato

Nell’ambito delle attività finalizzate alla repressione di condotte violente e al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lo stesso è stato anche denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale, invasione di edifici e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

Nei giorni scorsi, su richiesta del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria – Posto di Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme – il Posto Fisso di Polizia di Tropea è intervenuto per collaborare nell’identificazione di un soggetto sospettato di occupazione abusiva presso il casello ferroviario situato nei pressi della stazione di Ricadi (VV).

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato l’uomo, che ha da subito mostrato un atteggiamento ostile, rifiutandosi di fornire i documenti e reagendo in modo aggressivo. Nonostante i ripetuti inviti alla collaborazione, il soggetto ha sputato contro gli agenti, li ha minacciati e ha lanciato contro di loro bottiglie di vetro e oggetti metallici.

Dopo aver richiesto rinforzi, i poliziotti hanno tentato nuovamente di calmarlo. L’uomo, però, ha cercato improvvisamente di fuggire in direzione dei binari, colpendo gli agenti con calci e pugni. Uno di loro è rimasto ferito.

Nonostante l’estrema aggressività, gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo presso gli uffici della Questura, dove è stato identificato. Sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, si è quindi proceduto all’arresto. Il Tribunale ha convalidato il fermo e disposto la detenzione nel carcere di Vibo Valentia.

Si precisa che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità definitiva per l’indagato, che resta presunto innocente fino a condanna irrevocabile.