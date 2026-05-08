Riccardo Benvenuto riconfermato presidente del Consiglio di Disciplina degli Architetti di Cosenza

Riccardo Benvenuto è stato riconfermato presidente del Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Cosenza per il quadriennio 2025-2029.

La nomina è stata ufficializzata nell’ambito dell’insediamento del nuovo organismo disciplinare previsto dal DPR 137/2012, confermando la fiducia nei confronti del professionista e dell’esperienza maturata nel corso degli anni alla guida dell’organo chiamato a vigilare sul rispetto delle norme deontologiche della categoria.

Nel ruolo di segretario è stato riconfermato anche Rocco Piro. Il nuovo Consiglio sarà articolato in tre collegi disciplinari, incaricati di svolgere le attività di verifica e controllo previste dalla normativa, a tutela della correttezza professionale e della trasparenza nei confronti degli iscritti e dei cittadini.

Il Consiglio di Disciplina rappresenta infatti uno degli organismi centrali all’interno degli Ordini professionali, con funzioni fondamentali legate alla garanzia dell’etica professionale, all’osservanza del codice deontologico e alla tutela dell’immagine della categoria.

La riconferma di Benvenuto arriva in una fase particolarmente delicata e strategica per il comparto delle professioni tecniche, oggi chiamato a confrontarsi con le sfide dell’innovazione, della sostenibilità, della rigenerazione urbana e della qualità progettuale.

Nel nuovo mandato, il presidente continuerà a guidare il Consiglio di Disciplina puntando su equilibrio istituzionale, imparzialità e rigore, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia tra professionisti, istituzioni e territorio.