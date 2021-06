Riceviamo e pubblichiamo: Azzurra Rita Ranieri “antenne sul lastrico solare di palazzo di città e specchi per le allodole”

Condividi

Un caro amico, mi ha appena inoltrato un articolo di Catanzaro Informa, chiaramente scritto secondo ciò che più interessa a chi lo ha inoltrato alla testata giornalistica.

Premetto, che come sempre anche in questa occasione io reperisco informazioni da terzi e non per inclusione o comunicazione, chiaramente neanche dai colleghi della Minoranza.

📌Sul monitoraggio che ho richiesto sin da Dicembre SU OGNI SITO e non solo SUL LASTRICO SOLARE attendo la comunicazione degli esiti, per mezzo pec. Il monitoraggio in Via Trento e Trieste che porta decine di ammalati ogni anno è congruo? Dov’è questo monitoraggio?

📌Sul Piano di Zonizzazione Antenne si deve discutere ancora la mozione da me presentata e condivisa anche dal Capogruppo Sica, e non dagli altri consiglieri di Minoranza.

Ma poco importa, l’azione è sempre di chi la fa, e io rimango sempre io, senza scuotermi neppure un secondo in più. Sarebbe stato molto semplice magari mandarmi un leggero whatsapp! Ma qui sembra che si faccia a gara per chi arriva prima, non siamo in un Consiglio Comunale siamo in una Competizione Elettorale singola.

Continuo ad affermare che sulla questione antenne non sono stata appoggiata neanche nelle mozioni.

L’unico appoggio e’ arrivato dall’esterno: candidati in lista come Paolo Froio, Cosimo Schiavone, Beatrice Cosma Damiana Grattà e Vito Loprieno, dal mio partito e dal Commissario Cittadino @Salvatore Riccio, dall’Avvocato Carmela Salerno che sta seguendo la mia lotta anche sul fronte giudiziario, dall’Associazione TutelAmbiente di Francesco Rotondo, dal gruppo TuteliamoCi Antonella Anania, Filippo Forti , Loretta Corradini, Celeste Curatola, dall’avv Roberta Ussia, dalla Codacons e da tutti i Cittadini che hanno chiesto il mio intervento.

È chiaro, che mi faccia molto piacere che ci sia stato qualche monitoraggio in più in virtù della questione che ho sollevato in Dicembre 2021, rimane inteso però che sui monitoraggi non chiedevo di partecipare ma attendevo comunicazioni dalla stessa Arpacal, a cui chiederò chiarimenti…

Però uscendo dal ginepraio di chi invia notizie prima ai giornali, nascondendo buona parte della verità, ancora una volta ci si concentra su quello che è poco influente sulla mia ( dei Cittadini che rappresento) richiesta iniziale: NO ALLE ANTENNE SUL LASTRICO DEL COMUNE, se non con una scelta democratica, e a tal proposito confermo che vi è un comitato che ha raccolto circa 200 firme per la rimozione delle stesse antenne dal Lastrico ( sempre la Democrazia…) !

Osservazione poco influente anche sulla domanda iniziale e sulla lotta iniziale :

1. Come è stata autorizzata dalla sola Giunta senza passare per il Consiglio Comunale, l’installazione sul lastrico solare del Palazzo di Citta’ ?

2. L’installazione è tecnicamente supportata da validi e propedeutici elementi ?

Allora, facciamo una bella cosa, e non nascondiamoci più dietro una mano, e tentiamo di chiudere il sipario di questo teatro vergognoso, perché la mia tolleranza è giunta quasi al termine. Basta prese in giro!

Chiarito che le antenne devono essere calibrate a ovest, nord est, sud sud … e che non faranno mai male, e che il piano strutturale, che ho richiesto, per la localizzazione di tutte le antenne non ci sarà mai e le stesse continueranno ad aumentare sul territorio fin quando questa Amministrazione rimarrà in piedi, chiariamo anche un’altra questione:

🥁 Il Comune alla data di installazione delle antenne e di stipula dello stesso contratto non possedeva i seguenti requisiti:

AGIBILITÀ e CERTIFICATO DI VULNERABILITÀ SISMICA.

Quindi che le autorità competenti verifichino l’idoneità dell’opera e della struttura strategica quale è il Palazzo di Città, perché sarebbe opportuno prevenire piuttosto che piangere poi sul latte versato! E soprattutto si verifichi chi si è assunto la responsabilità di far installare quell’evidente carico su una struttura senza che sia stato verificata la stessa agibilità!