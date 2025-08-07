Richiesto intervento urgente per la sostituzione dello sportello Atm dell’ufficio postale di Motta San Giovanni

“Poste Italiane, solitamente percepita come una società seria e vicina alle esigenze dei cittadini, tradisce la fiducia che la comunità mottese ha da sempre riposto nell’azienda attraverso investimenti e risparmi”.

Esordisce così il sindaco Giovanni Verduci nella nota inviata a Poste Italiane per denunciare il malfunzionamento del Postamat dell’ufficio di Motta San Giovanni.

“Nonostante siano stati realizzati importanti interventi per riqualificare la struttura e l’Ufficio postale aggiunge il primo cittadino lo stato in cui si trova lo sportello ATM è motivo di grave disagio e malcontento tra la popolazione.

Numerose sono state le segnalazioni già fatte e altrettante sono state le rassicurazioni ricevute, ma il Postamat risulta obsoleto e da oltre due mesi fuori servizio. Questa situazione non può essere più tollerata, serve intervenire per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Uno sportello automatico all’avanguardia, veloce e capace di soddisfare le esigenze della collettività favorirebbe lo sviluppo economico del territorio migliorando la qualità della vita di quanti risiedono o soggiornano anche per brevi periodi”.

“La richiesta conclude quindi Verduci nella sua nota ha carattere d’urgenza perché la popolazione, che ha un’età media molto alta e quindi con enormi difficoltà a spostarsi per raggiungere altri uffici postali, aumenta notevolmente durante la stagione estiva”.