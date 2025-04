Riciclo aperto 2025, conclusa con successo la 15esima edizione a Corigliano Rossano

Quattro giorni intensi, quasi 600 studenti coinvolti e un messaggio chiaro: ogni foglio di carta può avere una seconda vita.

Si è conclusa l’edizione 2025 di Riciclo Aperto, la storica campagna nazionale promossa da Comieco che ha portato le scuole del territorio all’interno dell’impianto di selezione di Ecoross, parte integrante della filiera del riciclo.

Dal banco di scuola al cuore del processo di recupero, gli alunni delle primarie e secondarie di primo grado del territorio hanno potuto osservare da vicino come carta e cartone vengano selezionati e preparati per essere avviati al riciclo e tornare a nuova vita.

Un’iniziativa che, in occasione della Paper Week, ha ribadito il ruolo strategico di Ecoross nella filiera del recupero.

«Il nostro impianto si occupa della selezione di carta e cartone, un passaggio fondamentale per garantire un riciclo efficace ha spiegato Flavia Pulignano dell’Ufficio Comunicazione e Marketing di Ecoross Crediamo fermamente che la sensibilizzazione parta proprio dall’educazione ambientale: solo così possiamo migliorare la qualità della raccolta differenziata e promuovere una cultura del rispetto per le risorse naturali».

L’entusiasmo degli studenti ha confermato l’efficacia del progetto.

«I ragazzi si sono mostrati attenti, partecipi e preparati ha aggiunto Flavia Pulignano. Ringraziamo Comieco per questa opportunità, che ogni anno ci permette di dialogare direttamente con le nuove generazioni».

Soddisfatti anche i docenti accompagnatori, che hanno guidato gli studenti attraverso un percorso didattico mirato.

«Li abbiamo introdotti ai temi del riciclo con materiali specifici e la visita ha dato concretezza a quanto appreso in aula» ha spiegato Carmela Servidio, docente dell’Istituto Rodari.

Ora comprendono meglio l’importanza di differenziare correttamente, anche a casa».

A lei si unisce anche il prof. Francesco Murrau, docente del plesso “L. Da Vinci” dell’Istituto Comprensivo Rossano 1: «Esperienze come questa rappresentano un momento formativo essenziale.

La teoria appresa in aula acquista pieno significato solo quando trova un riscontro nella realtà.

È proprio attraverso il contatto diretto con ciò che studiano che i ragazzi riescono a comprendere meglio l’importanza della sostenibilità e a maturare una maggiore consapevolezza verso il rispetto dell’ambiente.

Questo tipo di approccio esperienziale è, a mio avviso, la via più efficace per educare le nuove generazioni alla tutela del nostro pianeta».

Presente anche l’AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) partner di Comieco, rappresentata da Virginia Marzano: «Iniziative come Riciclo Aperto sono fondamentali per formare cittadini consapevoli.

I giovani riescono spesso a portare il messaggio anche in famiglia, contribuendo a migliorare le abitudini quotidiane. La loro curiosità e capacità di riflessione rappresentano una risorsa preziosa».

Soddisfazione anche da parte delle istituzioni. «Questa sinergia tra scuole, istituzioni e aziende come Ecoross ha affermato l’assessore alla Città sostenibile ed equa del Comune di Corigliano Rossano avv. Francesco Madeo rappresenta un passo importante nel percorso di sensibilizzazione ambientale.

Ora è il momento di tradurre la teoria in pratica, rafforzando il monitoraggio e coinvolgendo tutta la cittadinanza per trasformare la consapevolezza in azioni concrete, dentro e fuori casa.

Ogni gesto conta: carta e cartone non sono rifiuti, ma risorse da valorizzare».