Riconoscimento internazionale per Giusi Princi, designata Presidente onoraria di Aces Europe

“È per me motivo di orgoglio essere stata designata Presidente onoraria di Aces Europe, associazione no profit con sede a Bruxelles che da venticinque anni assegna il premio delle Capitali europee dello Sport, promuovendo la cultura sportiva come strumento di salute, inclusione e coesione sociale”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che a Roma, nel Salone d’Onore del CONI, ha ufficialmente ricevuto il titolo di Presidente Onorario di ACES Europe.

“Si tratta di un riconoscimento per me particolarmente significativo – prosegue – perché ho sempre creduto nello sport quale straordinario strumento di inclusione, promozione sociale e sviluppo economico. È un’idea che porto avanti anche al Parlamento europeo, dove mi batto per garantire maggiori investimenti nelle infrastrutture sportive, in particolare nelle aree svantaggiate del nostro continente, e per portare l’energia e la visione del Mezzogiorno al centro delle strategie europee, perché solo un’Europa che valorizza i suoi territori può crescere davvero unita”.

“Sarà per me un onore e una grande responsabilità – aggiunge l’On. Princi – rappresentare Aces in Europa, insieme al collega europarlamentare Andrey Kovatchev. Ringrazio il presidente e fondatore di Aces, Gianfranco Lupattelli, per l’impegno costante nel promuovere i valori universali dello sport e per la fiducia che ha riposto in me con questo riconoscimento”.

“Questo nuovo ruolo mi permetterà di individuare, insieme al comitato di valutazione, le Capitali e le Città europee dello sport. Tra queste, figura anche Palmi, designata Città europea dello Sport 2027, a cui rivolgo i migliori auguri per il percorso che la attende”.

Il premio di Aces rappresenta un incentivo concreto per le amministrazioni comunali affinché promuovano lo sport come leva di coesione e partecipazione. Viene assegnato secondo i principi di responsabilità ed etica, riconoscendo l’attività sportiva non solo come strumento di benessere e salute ma anche come fattore di integrazione nella società. “È un premio molto significativo – evidenzia l’europarlamentare calabrese -, in quanto capace di innescare un prezioso e importante slancio economico, dimostrando che lo sport può e deve rappresentare anche una leva di sviluppo territoriale e di attrazione turistica. Con Aces condivido una convinzione profonda: un’Europa che investe nello sport costruisce il futuro dei suoi cittadini, dei suoi territori e delle sue comunità”.

La Presidenza onoraria è stata ufficializzata a Roma, nel Salone d’onore del Coni, nel corso di una cerimonia dal grande valore simbolico. Seguirà, nei prossimi giorni, la presentazione ufficiale. “Mi impegnerò – spiega Giusi Princi – perché la presentazione ufficiale di questo importante riconoscimento possa svolgersi in Calabria, alla presenza del Presidente di Aces Lupattelli e dei massimi rappresentanti del mondo sportivo. Lo sport, quando è vissuto con passione e visione – conclude -, diventa il linguaggio universale capace di unire i popoli e costruire il futuro”.