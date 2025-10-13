Riconoscimento ufficiale a Enzo Monaco: il Peperoncino Festival simbolo identitario di Diamante

Diamante, 13 ottobre 2025 — Un gesto carico di profondo significato ha cementato il legame tra la città di Diamante e l’uomo che l’ha resa celebre nel mondo: il Prof. Enzo Monaco, presidente dell’Accademia Italiana del Peperoncino e ideatore del rinomato Peperoncino Festival. Pasquale Cirillo, titolare della storica e rinomata Gioielleria Cirillo, ha voluto rendergli omaggio con la consegna di un prezioso oggetto d’arte.

L’occasione è stata la consegna al Prof. Monaco di un prezioso peperoncino in ceramica e argento, un manufatto che non è solo un dono, ma un vero e proprio simbolo che incarna l’identità, i valori e la storia di Diamante e dell’intera Calabria.

“Quando ho deciso di fare un dono-simbolo al professor Enzo Monaco,” ha raccontato Cirillo, “avevo in mente questa motivazione: ‘Al Professor Monaco, che ha reso Diamante una leggenda. Con sincera stima e profonda gratitudine, dalla Gioielleria Cirillo’. Siamo convinti di aver compiuto un gesto piccolo ma dal grande significato, anche a nome di chi riconosce in lui un diamantese che ha reso Diamante famosa nel mondo.”

Questo atto di riconoscenza, secondo Cirillo, “coinvolge simbolicamente tutta la comunità”, poiché il Prof. Monaco ha trasformato una singola intuizione in un evento di portata internazionale. Grazie alla sua passione, il Peperoncino Festival è giunto alla 33ª edizione, trasformando il peperoncino in un simbolo identitario di cultura, tradizione e convivialità per Diamante e per la Calabria.

Visibilmente emozionato, il Prof. Enzo Monaco ha accolto l’omaggio con parole dense di orgoglio, sottolineando l’importanza di essere celebrato nella propria terra.

“Sono contento, per non dire felice, di ricevere questo riconoscimento,” ha dichiarato il Prof. Monaco. “Innanzitutto perché mi viene conferito a Diamante. Ho avuto molti riconoscimenti in tutta Italia, ma mai nel mio paese. Credo che sia la prima volta. E poi perché viene da un riferimento storico di Diamante, la Gioielleria Cirillo. Nei miei studi sulla città, anche sulla Madonna Immacolata, ho ricordato che la Gioielleria Cirillo si occupò della corona già nel 1928: è un punto di riferimento importante.”

Monaco ha voluto poi ribadire il suo legame indissolubile con la città e la sua missione con il Festival, rivelando di aver sempre rifiutato proposte per spostare l’evento.

“Mi hanno chiesto più volte di trasferire il Festival del Peperoncino in altre parti d’Italia, come Maratea, ma ho sempre detto di no. Io non faccio il Peperoncino Festival per nessun motivo se non quello di promuovere Diamante,” ha affermato con decisione. “Sono, come dico spesso, malato di ‘diamantite acuta’ e sono felice di aver raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissato oltre trent’anni fa: allungare la stagione turistica e dimostrare che Diamante ha tutte le potenzialità per vivere di turismo per molti mesi all’anno. Se ora Diamante è conosciuta nel mondo, il merito non è mio ma del peperoncino, l’alimento più consumato al mondo. Noi abbiamo abbinato Diamante al peperoncino e, di conseguenza, la nostra città è diventata famosa ovunque.”

Il riconoscimento della Gioielleria Cirillo va dunque oltre il gesto materiale, rappresentando un sentito tributo al genio di un uomo e al legame profondo tra Diamante e il suo simbolo più ardente: il peperoncino.