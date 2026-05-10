Riconsegnati piazza e campo di calcetto a Oliveto, Battaglia «Non parole, ma fatti concreti per la Vallata del Valanidi»

Un altro momento importante per la Vallata del Valanidi con la riconsegna di piazza Cilea di Oliveto e del campo di calcetto alla comunità.

Un’iniziativa vissuta in un clima di sobrietà e gioia per un risultato significativo, frutto del lavoro collettivo dell’Amministrazione comunale e della stessa comunità di Oliveto.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, il consigliere regionale del Pd Giuseppe Falcomatà, gli assessori comunali ai Lavori pubblici Paolo Brunetti, alla Programmazione Carmelo Romeo e alla Legalità Giuggi Palmenta, il consigliere comunale Marcantonino Malara, che ha seguito da vicino l’intervento ed è stato pubblicamente ringraziato per la sua vicinanza, oltre al direttore dei lavori e al Rup dell’intervento.

Nel corso dell’incontro Battaglia ha chiarito come «dopo la piazzetta riqualificata, abbiamo restituito anche il campo di calcetto. Le urla gioiose dei bambini sono il segnale più bello e significativo.

La riconsegna della piazza rappresenta un ulteriore tassello del più ampio programma di riqualificazione delle periferie cittadine avviato dall’Amministrazione comunale.

Dopo la riconsegna della piazza di Trunca, infatti, proseguono gli interventi nelle altre frazioni di questa splendida Vallata. Anche in questo caso arrivano fatti concreti e non parole».

Il consigliere comunale Marcantonino Malara ha spiegato: «Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria dello spazio pubblico e di restituzione di dignità a una struttura sportiva importante come il campo di calcetto. Una volontà tradotta in atti amministrativi, lavori e risultati concreti.

Oggi riconsegniamo una piazza riqualificata, uno spazio pubblico rinnovato in tutti i suoi elementi e un campo di calcetto dotato anche di un nuovo impianto di illuminazione, curato nei dettagli. È giusto restituire questo spazio alla comunità. L’intervento è stato realizzato grazie alla linea di finanziamento della Rigenerazione urbana».

Parole di gratitudine anche da parte dei rappresentanti della comunità di Oliveto: «La piazza rappresenta tantissimo per noi. Viviamo in un piccolo paese e ci sono tanti bambini che non vedevano l’ora che i lavori finissero per poter tornare a giocare. Da oggi la piazza è di nuovo nostra.

Adesso tocca a noi tenerla pulita, ordinata e rispettarla, perché qui crescono i nostri figli e i nostri nipoti. È bello andare avanti nel rispetto di tutti».