Ricostruzione della scuola Boccioni di Gallico: aggiudicata la gara d’appalto

Nei prossimi giorni la sottoscrizione del contratto e l’atteso avvio dei lavori.

Nel corso dell’ultima seduta della terza commissione consiliare (Territorio, urbanistica, patrimonio edilizio e terriero, edilizia privata, viabilità, infrastrutture, trasporti e servizi tecnologici), presieduta da Giuseppe Sera, si è tenuta l’audizione del RUP -ingegnere Paolo Spanò- sullo stato dei lavori di ricostruzione della scuola Boccioni a Gallico.

Sul punto è intervenuto il consigliere Giuseppe Giordano che ha ribadito la strategicità dell’opera, sottolineando la complessità del procedimento e il rispetto del cronoprogramma.

La gara d’appalto, indetta per il 6 agosto, si è svolta regolarmente con la partecipazione di 58 operatori economici.

Attualmente si è giunti alla fase finale dell’aggiudicazione: e gli uffici stanno completando le acquisizioni documentali e le verifiche previste dalla legge, per procedere alla sottoscrizione del contratto che consentirà,  dunque, l’avvio del cantiere (previsto per i primi di ottobre) in linea con il cronoprogramma.

Con la consegna dei lavori e l’apertura del cantiere, l’amministrazione prosegue nell’obiettivo della restituzione alla collettività di  un’opera attesa e di grande valore strategico; destinata non solo alla comunità di Gallico ma all’intera zona nord e alla stessa vallata del Gallico.

La nuova scuola, da sempre presidio educativo e sociale per generazioni di studenti, verrà ricostruita con un tempo previsto di 18 mesi.

Al termine sarà riconsegnato ad un’intera comunità un bene fondamentale per il diritto allo studio e per lo sviluppo del territorio.
“Restiamo impegnati affinché l’iter proceda senza ostacoli e nel rispetto dei tempi stabiliti – ha dichiarato Giordano.

Si tratta ha proseguito- di un altro tassello degli interventi che si stanno avviando a Gallico e in tutta la zona nord della città. Nelle prossime settimane arriveranno aggiornamenti anche su altre opere: un impegno personale e istituzionale dell’amministrazione per dare finalmente alla popolazione le risposte attese”.

