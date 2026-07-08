RiEvoluzione Calabria ricorda Paolo Borsellino a Morano Calabro: un corteo per la legalità e la giustizia

In occasione dell’anniversario della strage di Via D’Amelio, l’Associazione RiEvoluzione Calabria organizza anche quest’anno un importante momento di raccoglimento e riflessione in memoria del magistrato Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. L’evento si terrà il prossimo 19 luglio a Morano Calabro, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e riaffermare l’impegno civico contro la criminalità organizzata.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 18:30 presso Piazza Giovanni XXIII. Da qui prenderà il via un corteo silenzioso che attraverserà le vie del borgo per giungere al chiostro “San Bernardino”. In questa cornice si terranno delle brevi riflessioni conclusive affidate ai membri dell’associazione e alle autorità istituzionali invitate a partecipare.

L’iniziativa nasce dalla profonda convinzione che sia ancora fondamentale capire, approfondire e combattere un fenomeno mafioso sempre più camaleontico, capace di assumere le vesti più impensabili e penetrare in ogni ambiente. L’Associazione sottolinea con preoccupazione come oggi si assista spesso a una pericolosa “normalizzazione” dei comportamenti antigiuridici, una circostanza che impone alla società civile di non abbassare la guardia e di non demordere.

“Riflettere per continuare a combattere è l’obiettivo principale che ci prefiggiamo, unendoci al coro delle persone perbene che chiedono legalità e giustizia,” dichiarano i promotori dell’evento. “Vogliamo difendere una chiara scelta di campo in favore della libertà, contrastando tutto ciò che danneggia irrimediabilmente il nostro presente e il nostro futuro.”

La cittadinanza, le associazioni locali e le Istituzioni sono invitate a partecipare per dare un forte segnale di vicinanza ai principi di responsabilità pubblica che la figura di Paolo Borsellino continua a rappresentare a distanza di anni.