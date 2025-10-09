Riga e Lucenti segretari delle S.A.P di Catanzaro e Crotone:”Straordinario risultato elettorale per due amici delle forze di polizia”

“Di rientro dalle due giorni del Consiglio generale S.A.P. che si è tenuto a Rimini, il Sindacato Autonomo di Polizia desidera esprimere il proprio più sincero compiacimento per lo straordinario risultato elettorale ottenuto dall’on. Wanda Ferro e dall’on. Antonio Montuoro, figure di riferimento che da sempre hanno dimostrato una profonda attenzione e una sensibilità concreta nei confronti delle donne e degli uomini delle Forze di polizia”. È quanto dichiarano, in una nota congiunta, Sergio Riga ed Eugenio Lucente, rispettivamente Segretario del Sap della provincia di Catanzaro e Segretario del Sap della provincia di Crotone.

“Il successo conseguito – aggiungono – non è solo il frutto di un impegno politico coerente e costante, ma rappresenta anche il riconoscimento da parte dei cittadini del lavoro svolto, della serietà, della disponibilità e della vicinanza dimostrate negli anni verso chi quotidianamente opera per la sicurezza del Paese. L’on. Wanda Ferro e l’on. Antonio Montuoro si sono distinti, in più occasioni, per la capacità di comprendere le difficoltà operative e le esigenze del personale della Polizia di Stato, promuovendo iniziative, interventi e proposte concrete a sostegno del comparto sicurezza. La loro presenza costante sul territorio calabrese e la disponibilità all’ascolto hanno contribuito a creare un rapporto solido e di reciproca fiducia con le nostre strutture sindacali provinciali”.

“Questo importante risultato elettorale – rimarcano Riga e Lucente – è motivo di soddisfazione non solo personale, ma anche per quanti credono in una politica vicina ai cittadini e ai servitori dello Stato. Siamo certi che la loro riconfermata rappresentanza istituzionale sarà garanzia di continuità nell’impegno a favore delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, nel segno della tutela dei diritti, della dignità professionale e della valorizzazione del servizio svolto quotidianamente a beneficio della collettività. A loro – concludono – va il nostro più sentito ringraziamento e l’augurio di buon lavoro, con la convinzione che continueranno a portare avanti, con competenza e passione, le istanze della sicurezza e della legalità”.