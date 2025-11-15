Rigenerazione della terra e speranza per l’umanità: si è celebrata a Reggio Calabria la Giornata Regionale del Ringraziamento di Coldiretti

Si è svolta nella Parrocchia San Giorgio al Corso a Reggio Calabria la 75ª edizione della “Giornata del Ringraziamento”, promossa da Coldiretti Calabria, nell’ambito del “Giubileo degli Agricoltori”.

L’evento ha rappresentato un momento di festa, riflessione e ringraziamento per gli agricoltori calabresi.

Alla presenza di soci, dirigenti, autorità, imprese agricole, cittadini e del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, la celebrazione è stata presieduta da S.E. Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, che ha ricordato che:

«l’agricoltore è il custode del creato e il suo impegno conferisce dignità al lavoro e alla persona, rappresentando per tutti il perseguimento del bene comune e l’esercizio della responsabilità.

Ha ricordato l’importanza del Giubileo ricordando il suo filo conduttore la speranza non delude» »

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Giubileo, rigenerazione della terra e speranza per l’umanità”, invita a riflettere sul valore spirituale e sociale della terra come dono da custodire e rigenerare, in un tempo segnato da cambiamenti climatici e sfide sociali.

La ricorrenza si rinnova ogni anno come occasione per rendere grazie per il raccolto, fare il bilancio dell’annata agraria e chiedere la benedizione per quella nuova.

«La Giornata del Ringraziamento ha dichiarato Francesco Cosentini, direttore regionale di Coldiretti Calabria ci ha visto oggi riuniti per dire grazie al Signore per la terra, per le fatiche e i frutti che da essa riceviamo quotidianamente.

Ringraziare vuol dire riconoscere che la terra ci è stata affidata e siamo chiamati a custodirla con rispetto. Celebrandola oggi ricordiamo che la vita e la terra si rigenerano solo se curate, condivise e messe al servizio del bene di tutti.»

A seguire, è stato offerto un momento conviviale con prodotti locali a km 0, occasione per valorizzare le imprese agricole calabresi e promuovere la filiera corta con le produzioni agroalimentari simbolo della nostra regione.