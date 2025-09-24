Rigettato il ricorso di Perrotta: il Tribunale conferma la piena legittimità del sindaco Mario Russo

di Nicoletta Toselli

Il Tribunale di Paola ha respinto in toto il ricorso presentato dall’ex sindaco Giacomo Perrotta contro la rielezione di Mario Russo, confermando la piena legittimità della sua candidatura e della sua elezione a sindaco di Scalea. La decisione, che prevede anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mette fine a settimane di tensione e restituisce stabilità alla vita politica cittadina.

Grande la soddisfazione espressa dal primo cittadino e dall’amministrazione comunale, che hanno accolto la sentenza come una conferma della volontà popolare espressa alle urne:

«Questa sentenza ristabilisce la verità e rende giustizia a Scalea e ai suoi cittadini. La politica non è odio personale, ma servizio. Non è ricorso giudiziario, ma impegno quotidiano. Non è rancore, ma responsabilità», ha dichiarato Russo, sottolineando come il voto della “stragrande maggioranza” dei cittadini non possa essere messo in discussione da “ricorsi infondati o battaglie giudiziarie strumentali”.

Nel comunicato ufficiale diffuso dall’amministrazione, si parla di un tentativo “amaro” e “increscioso” di minare la credibilità delle istituzioni, definendo l’azione promossa dall’ex sindaco e dal suo gruppo “un atto spinto dal rancore personale e non dall’amore per la città”.

«Non era solo un attacco a me – ha aggiunto Russo – ma un’offesa verso tutti i cittadini che liberamente e con una maggioranza schiacciante hanno scelto il loro sindaco».

Il sindaco ha poi ribadito la necessità di superare le divisioni per riportare il confronto politico sul terreno del dialogo e della partecipazione:

«La campagna elettorale è finita: ora è tempo di unità e di lavoro. Scalea merita serenità, orgoglio e speranza. Il mandato che ho ricevuto non è un privilegio, ma una grande responsabilità che intendo onorare con serietà, ascolto e trasparenza».

L’amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento alla comunità cittadina “per il sostegno e la fiducia” e ha riaffermato il proprio impegno a lavorare con serietà, trasparenza e spirito di squadra. All’opposizione, l’invito a lasciare da parte “polemiche sterili” per ritrovare il senso di una politica fatta di idee e confronto leale.

Con la chiusura del contenzioso, il sindaco Mario Russo e la sua amministrazione escono rafforzati, pronti a riprendere con maggiore determinazione il percorso amministrativo avviato.