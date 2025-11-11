Rilancio delle Linee Taurensi: il Comune di Gioia Tauro presenta il progetto PU-DO Taurensi” alla Regione – VIDEO

Gioia Tauro (RC), 11 novembre 2025 – Il comune di Gioia Tauro ha presentato alla Regione Calabria il “PU-DO Taurensi”, un progetto per il rilancio delle Linee Taurensi, a sostegno dell’ammodernamento delle vecchie tratte ferroviarie che favoriscano con maggiore efficienza e sostenibilità il trasporto ferroviario dei cittadini della Piana.

La proposta di rilancio delle Linee Taurensi, Gioia Tauro-Palmi-Sinopoli e Gioia Tauro-Cinquefrondo comprende il recupero funzionale du queste stazioni, inabili dal 2011, e la loro trasformazione in nodi PU-DO, oltre che l’attivazione di un servizio regionale integrato ferro–gomma–elettrico, la realizzazione di micro-hub logistici per le consegne a corto raggio e la mobilità “last mile”, e l’introduzione di un’app di mobilità regionale per poter prenotare e gestire i collegamenti.

Il progetto prevede inoltre la ‘“metropolitana di superficie”, il sistema di mobilità ferroviaria che agevolerebbe gli spostamenti di studenti, famiglie, turisti e cittadini della Piana, riducendo traffico e inquinamento, oltre che a garantire la valorizzazione delle infrastrutture abbandonate.

La realizzazione di tale infrastruttura, secondo quanto redatto sulla proposta, si articolerebbe in 4 fasi che avrebbero inizio con la sperimentazione del tratto Gioia Tauro – Palmi per poi estendersi verso Cinquefrondi e Sinopolio, sino alla piena integrazione nella rete del trasporto pubblico locale regionale.

“Il progetto PU-DO – aggiunge l’assessore Romeo – rappresenta una sfida di innovazione sostenibile e una grande opportunità la Città Metropolitana di Reggio Calabria. È un modo concreto per connettere territori, economie e persone, nel segno della mobilità intelligente e della rigenerazione urbana.”