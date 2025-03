Rilancio di Svi.Pro.Re. Spa, il motore del rinnovamento della Metrocity

La Città Metropolitana di Reggio Calabria compie un nuovo e decisivo passo nel processo di sviluppo e modernizzazione del territorio.

Nel corso dell’ultima seduta consiliare, il Consiglio Metropolitano ha approvato il rinnovo degli schemi di contratto con Svi.Pro.Re. S.p.A., la società in house interamente partecipata da MetroCity.

Un affidamento strategico che rafforza il ruolo di Svi.Pro.Re. nella gestione di servizi fondamentali per la collettività, come le concessioni per le adduzioni idriche e la verifica degli impianti termici, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

A questi si aggiungono ulteriori incarichi già in capo alla società, tra cui la riscossione del Canone Unico Patrimoniale e la gestione delle pratiche legali.

Con i nuovi contratti, non solo si consolidano i risultati positivi ottenuti in passato, ma si introducono anche correttivi essenziali per migliorare la produttività e la qualità dei servizi, rendendoli più aderenti alle esigenze attuali del territorio.

Questo nuovo assetto garantisce a Svi.Pro.Re. una maggiore stabilità operativa e una programmazione a lungo termine, consentendo un’erogazione più efficiente e strutturata delle attività affidate.

L’approccio della Città Metropolitana, guidato da una visione strategica di sviluppo, si spinge però oltre: il progetto di rilancio di Svi.Pro.Re. S.p.A., sotto la guida dell’avv. Antonino Battaglia, punta a un’espansione del raggio d’azione della società.

Oltre ai servizi attualmente gestiti, la società in house sarà chiamata a operare in Settori strategici come la formazione, il turismo, il marketing territoriale, gli eventi e la comunicazione, con l’obiettivo di trasformare il territorio metropolitano in un polo attrattivo per flussi economici e turistici, stimolando nuove opportunità occupazionali e favorendo la crescita del tessuto produttivo locale.

Il rinnovo delle convenzioni con Svi.Pro.Re. rappresenta dunque un punto di partenza per un percorso di crescita ambizioso, che MetroCity ha già avviato e che continuerà a sviluppare con determinazione, rispondendo in modo concreto alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini.

Il Vice Sindaco

Dott. Carmelo Versace