Rimodulazione in Giunta a Reggio Calabria: nominati gli assessori Annamaria Curatola, Alex Tripodi e Maria Antonietta Caracciolo

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha completato la rimodulazione della Giunta municipale di Reggio Calabria.

Entrano a far parte dell’esecutivo comunale tre nuovi Assessori: Annamaria Curatola, che ha assunto le deleghe all’Istruzione, Università e Pari opportunità; Alex Tripodi, che ha assunto le deleghe allo Sviluppo Economico e Attività Produttive e Maria Antonietta Caracciolo, che ha assunto le deleghe a Cultura, valorizzazione del Patrimonio Culturale e Toponomastica.

Ai tre nuovi componenti dell’Esecutivo sono pervenuti gli auguri di buon lavoro da parte del primo Cittadino che con questa rimodulazione completa la squadra di governo che guiderà il Comune di Reggio Calabria nei prossimi mesi.

Il sindaco ha ringraziato gli ex Assessori Paolo Malara e Anna Briante, che lasciano la compagine dell’esecutivo comunale, per il lavoro svolto a servizio della comunità reggina.

Nella medesima rimodulazione, le deleghe all’Urbanistica, Pianificazione territoriale e Area Integrata dello Stretto, sono state assegnate all’Assessore Domenico Battaglia.