Rinasce il Centro Polifunzionale San Girolamo: un nuovo spazio di comunità e crescita a Castrovillari

CASTROVILLARI – Giovedì 8 maggio alle ore 19 si terrà l’inaugurazione del rinnovato Centro Polifunzionale-Biblioteca-Sala di Lettura ed Oratorio San Girolamo, situato in via Padre Pio da Pietralcina a Castrovillari. Questo importante spazio, restituito alla comunità parrocchiale, all’intera cittadinanza e al territorio, si propone come un avamposto per la crescita diffusa.

Il Parroco, Don Giovanni Maurello, ha annunciato l’evento, sottolineando la presenza dei Vescovi Francesco Savino, di Cassano allo Jonio, e Francesco Oliva, della diocesi di Locri-Gerace, del Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, dell’Assessore regionale Gianluca Gallo e del Consigliere regionale Ferdinando Laghi, oltre ad altre autorità civili, politiche e militari.

Don Giovanni ha ripercorso la storia del Centro Polifunzionale, nato nel 1978 per rispondere alla mancanza di locali per il servizio pastorale della neonata parrocchia, inizialmente ospitata in un garage. Dal 1989, sotto la guida dell’allora parroco e attuale Vescovo don Franco Oliva, il Centro divenne un punto di riferimento cruciale per la comunità, ospitando tutte le attività pastorali e le celebrazioni eucaristiche per oltre un decennio, fino alla consacrazione della chiesa parrocchiale nel 2000.

Negli anni successivi, il Centro Polifunzionale ha continuato a essere un vivace fulcro di iniziative, spaziando dall’animazione per ragazzi e giovani alle attività teatrali, dalla biblioteca parrocchiale e scolastica al centro anziani e al doposcuola. Ha inoltre ospitato i progetti “Ever green” per il tempo libero di adulti e anziani e “Testimoni di speranza” per il sostegno scolastico pomeridiano, oltre alla decennale esperienza del Grest estivo, proiezioni cinematografiche, dibattiti culturali e momenti di animazione.

I recenti lavori di ristrutturazione, dopo circa 37 anni, hanno interessato diversi aspetti della struttura, come illustrato dal parroco: risoluzione delle infiltrazioni d’acqua, interventi sull’impianto di climatizzazione a sezioni separate, pulizia e restauro del tetto e degli spazi interni, rifacimento completo dei servizi igienici, realizzazione di un nuovo impianto elettrico, tinteggiatura di tutti gli ambienti, installazione di un nuovo impianto audio e riqualificazione multimediale della biblioteca, con un miglioramento delle aree teatrali e connesse.

L’obiettivo di questo rinnovamento è ottimizzare gli spazi esistenti per rispondere al meglio alle esigenze di incontri culturali, attività teatrali, servizi di lettura e confronto, animazione per anziani, proiezioni, dibattiti, convegni, trasformando il Centro Polifunzionale ed Oratorio Parrocchiale in un polo dinamico e di supporto per lo sviluppo umano e il dialogo costruttivo.

Don Giovanni Maurello ha spiegato le motivazioni di questo intervento, sottolineando l’importanza di favorire e sostenere le attività umane a partire dal riconoscimento dell’unicità di ogni individuo e dalla centralità dell’incontro con gli altri per affermare la dignità di ogni persona. “Il nostro Centro vuole mettere al centro ogni persona. Sistemare una casa non è difficile; difficile è edificare una comunità. Da qui la scommessa voluta per riscoprire il potenziale umano, creatore di realtà presenti, e rispondere ad esigenze varie che chiedono, senza sbandierarlo, riconoscimento, accoglienza ed attenzione per ciò che sono e ciò che vogliono diventare.”