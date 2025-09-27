Rinascita a Filadelfia, la palestra comunale rinasce come fulcro educativo e sociale

Dopo mesi di intensi lavori, grazie a un finanziamento Pnrr di 290 mila euro, la comunità di Filadelfia ha celebrato la riapertura della sua palestra comunale, completamente rinnovata. Il “nuovo volto” dell’impianto è figlio dell’amministrazione comunale del sindaco Anna Bartucca.

Insieme a lei si sono spesi, in particolare, il vicesindaco e assessore comunale ai Lavori Pubblici Maurizio De Nisi, l’assessore comunale allo Sport Tommasino Diaco (che ha fortemente voluto il progetto) e la presidente del consiglio comunale con delega all’Istruzione Rosalba Galati.

L’intervento di ristrutturazione ha interessato in modo significativo gli impianti interni, ponendo un’attenzione prioritaria anche al tema della sicurezza.

L’evento ha richiamato una nutrita partecipazione, unendo amministrazione comunale, autorità locali, rappresentanti delle associazioni sportive, la dirigente scolastica e numerosi cittadini, tutti insieme per celebrare la riconsegna di questo spazio vitale alla città.

La sindaca Anna Bartucca, tagliando il nastro, ha voluto rimarcare il valore profondo dell’opera, che va oltre la semplice pratica sportiva.

«La palestra ha evidenziato la prima cittadina non è solo un luogo dove si pratica l’attività sportiva, ma uno spazio vivo e aperto dove si incontrano diverse generazioni, si costruiscono relazioni, si impara il rispetto delle regole, le discipline sportive e il lavoro di squadra».

La sindaca ha definito la palestra un «luogo di aggregazione e di formazione per i nostri giovani, un presidio educativo fondamentale per la comunità». In linea con questa visione, le attività riprenderanno nei prossimi giorni, coinvolgendo sia le scuole del territorio che le associazioni sportive locali.

L’Amministrazione Comunale ha un obiettivo ambizioso per la struttura: trasformarla in un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche per iniziative sociali, eventi ad ampio raggio e progetti inclusivi.

«Investire in strutture come questa ha aggiunto la sindaca Bartucca significa investire nel futuro della nostra città, nella salute, nell’educazione e nella coesione sociale».

L’inaugurazione si è trasformata in una vera e propria festa per l’intera comunità, con un’attenzione speciale rivolta ai più piccoli.

L’atmosfera è stata resa magica dalla presenza di trampolieri, animazione, palloncini colorati, zucchero filato e tante altre sorprese che hanno regalato sorrisi e divertimento alle famiglie presenti. Il culmine della celebrazione è stata una dimostrazione sportiva offerta da alcune giovani atlete locali.

Questo momento simbolico ha idealmente restituito vita e movimento a uno spazio che è finalmente pronto a riaccogliere e servire la comunità di Filadelfia.