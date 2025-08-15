PoliticaReggio Calabria
Rinascita Comune annuncia conferenza stampa a sostegno del consigliere regionale Giovanni Muraca
L’Associazione Rinascita Comune, guidata dal Presidente Vincenzo Saccà, annuncia la convocazione di una conferenza stampa per lunedì 18 agosto 2025, alle ore 11:00 presso la sede di via Matteotti 19 a Reggio Calabria.
Alla conferenza stampa prenderanno parte i delegati territoriali, amministratori locali e consiglieri comunali di Reggio Calabria.
L’appuntamento sarà dedicato ad esprimere il sostegno dell’associazione al consigliere regionale Giovanni Muraca, figura di spicco della scena politico – amministrativa reggina e regionale.
Il presente annuncio vale come invito ufficiale a tutti gli organi di informazione.