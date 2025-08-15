PoliticaReggio Calabria

Rinascita Comune annuncia conferenza stampa a sostegno del consigliere regionale Giovanni Muraca

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
76 Meno di un minuto
Rinascita Comune
L’Associazione Rinascita Comune, guidata dal Presidente Vincenzo Saccà, annuncia la convocazione di una conferenza stampa per lunedì 18 agosto 2025, alle ore 11:00 presso la sede di via Matteotti 19 a Reggio Calabria.
Alla conferenza stampa prenderanno parte i delegati territoriali, amministratori locali e consiglieri comunali di Reggio Calabria.
L’appuntamento sarà dedicato ad esprimere il sostegno dell’associazione al consigliere regionale Giovanni Muraca, figura di spicco della scena politico – amministrativa reggina e regionale.
Il presente annuncio vale come invito ufficiale a tutti gli organi di informazione.
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
76 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio