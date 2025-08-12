Rinascita Comune mette le sue radici anche Cardeto
L’associazione Rinascita Comune, guidata dal Presidente Vincenzo Saccà, rinnova il proprio impegno per il rilancio politico, sociale ed economico della Calabria, con particolare attenzione ai territori e alle comunità locali.
Nell’incontro pubblico, aperto da Paolo Pizzimenti, ideatore dell’iniziativa e socio dell’associazione, è stata ufficializzata la nascita della delegazione territoriale di Cardeto, paese natale di Pizzimenti.
La delegazione ha nominato Enzo Biondo delegato territoriale, che è entrato così di diritto nel direttivo provinciale.
Hanno partecipato anche Davide Grilletto (Segretario), Antonino Quartuccio (Vicepresidente), Luigi Luppino (socio fondatore) e il Consigliere Metropolitano Filippo Quartuccio, che si sono alternati negli interventi.
Il Presidente Saccà ha ribadito il pieno e convinto sostegno al Consigliere Regionale Giovanni Muraca e al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, due figure chiave per il futuro della Calabria, annunciando che a breve si terrà una conferenza stampa ufficiale per sancire questo appoggio.
Rinascita Comune si propone come un soggetto pluralista e aperto al dialogo con tutte le forze moderate e progressiste, promuovendo una politica radicata nel territorio, basata sulla partecipazione e sull’onestà, capace di rappresentare le istanze dei calabresi, in particolare dei giovani.
Il Presidente ha denunciato le criticità del sistema sanitario regionale, auspicando un cambiamento profondo, e ha confermato l’impegno collettivo dell’associazione a costruire un’alternativa concreta a una politica spesso autoreferenziale, restituendo voce e responsabilità ai cittadini.
Sono già operative delegazioni in diverse località, tra cui Siderno, Bianco, Melito Porto Salvo, Campo Calabro, San Ferdinando, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli e Scilla.
In molti altri comuni sono già state programmate le date per la costituzione di nuove delegazioni.
Contatti:
Associazione Rinascita Comune
Email: rinascitacomunestaff@gmail.com