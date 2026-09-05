Rinforzi alla questura di Vibo Valentia e al commissariato di Tropea

Il rafforzamento dei presìdi di sicurezza nel Vibonese e l’aumento degli organici collegati all’istituendo Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tropea rappresentano una risposta istituzionale importante ad una esigenza ormai evidente: una destinazione esposta a flussi, visibilità e responsabilità crescenti ha bisogno di una presenza dello Stato adeguata, stabile e riconoscibile.

Sicurezza, legalità e rispetto delle regole non sono capitoli separati dallo sviluppo turistico, ma condizioni essenziali perché una città come Tropea possa continuare a crescere dentro una cornice di ordine, qualità e fiducia.

Si tratta sottolinea il sindaco Giovanni Macrì di un fatto positivo, che conferma una direzione istituzionale pienamente condivisa. Tutto ciò che stiamo mettendo in campo sul fronte del decoro, della vivibilità, della gestione dei flussi e della qualità dell’accoglienza cammina necessariamente sui binari dello Stato e delle regole.

La presenza delle Forze dell’Ordine è fondamentale per accompagnare questa visione e per sostenere, ogni giorno, il governo della bellezza che non è uno slogan, ma una responsabilità concreta verso residenti, operatori economici e visitatori.

Una destinazione esperienziale aggiunge il Primo Cittadino ha bisogno di servizi, infrastrutture, promozione, decoro e capacità organizzativa, ma anche di presìdi adeguati alla pressione che vive nei periodi di maggiore afflusso.

Il tema non è soltanto garantire ordine pubblico, ma creare le condizioni perché residenti, operatori economici e visitatori possano vivere Tropea dentro una cornice di serenità, rispetto e fiducia.

Per questo conclude Macrì rivolgiamo un ringraziamento sincero alle Forze dell’Ordine, al Questore, al Prefetto e al Ministero dell’Interno.

Il rafforzamento del Commissariato di Tropea è un passaggio importante e perfettamente coerente con la nostra idea di sviluppo: una destinazione bella, viva e accogliente deve essere anche ordinata, sicura e presidiata.

Continueremo a lavorare in piena collaborazione istituzionale, perché la qualità dell’esperienza Tropea passa anche dalla certezza delle regole e dalla presenza autorevole dello Stato.