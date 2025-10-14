Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Crotone: Enzo Talotta eletto Presidente

CROTONE – A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, svoltesi nei giorni 15 e 16 settembre 2025, in data 1 ottobre si è proceduto alla proclamazione ufficiale delle nuove cariche per il quadriennio 2025–2029.

Il nuovo Consiglio dell’Ordine risulta così composto: Presidente: Enzo Talotta, Vice Presidente: Quirino Malandrino, Segretario: Pietro Rotundo, Tesoriere: Paolo La Greca. Consiglieri invece sono Roberta Ottaviano, Antonino Terminelli, Giovambattista Vaccaro. La riconferma alla presidenza di Enzo Talotta, già in passato alla guida dell’Ordine, rappresenta un segnale di continuità e fiducia da parte della comunità professionale. Nel suo primo intervento dopo la proclamazione, Talotta ha espresso gratitudine ai colleghi per la stima nuovamente accordatagli, sottolineando il proprio impegno a rappresentare l’Ordine con autorevolezza e determinazione.

«Il nostro ruolo è strategico per il territorio e per le politiche ambientali e agricole. Intendo continuare a far valere la voce dell’Ordine nei Tavoli istituzionali e in ogni occasione pubblica, affinché venga riconosciuto il valore tecnico e professionale dei nostri iscritti», ha dichiarato il Presidente.

Il nuovo Consiglio si prepara ora ad affrontare le sfide del prossimo quadriennio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Ordine sul territorio, promuovere la formazione continua e valorizzare il contributo dei professionisti agronomi e forestali nello sviluppo sostenibile della provincia di Crotone.